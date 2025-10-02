Xiaomi 15T, la recensione di uno smartphone Android che si presenta come un flagship ma costa come un medio gamma

Come è oramai consuetudine in questo periodo dell'anno, Xiaomi alza il sipario sui nuovi smartphone della sua linea T, che ha come sempre l'obiettivo di offrire un'esperienza semi-flagship a un prezzo più aggressivo di quelli che sono gli standard della fascia alta. In questa recensione dello Xiaomi 15T parliamo del modello base, a cui si affianca una versione Pro con caratteristiche diverse in termini di SoC, display, fotocamere e modalità di ricarica. Disponibile - al netto di permute e scontistiche varie già presenti al momento in cui scriviamo - a un prezzo di listino di 649.90€ per il taglio da 12/256 GB e di 699.90€ per quello da 12/512 GB, Xiaomi 15T ha dunque un posizionamento da medio gamma, ma con l'ambizione di offrire qualcosa in più rispetto ai principali competitor del segmento: vediamo dunque se si tratta di promesse mantenute e cerchiamo anche di capire quali sono nel dettaglio le inevitabili rinunce rispetto alla variante Pro.

Del tutto soddisfacente la resistenza agli elementi, con la certificazione IP68 che si traduce in protezione contro acqua e polvere e resistenza all'immersione per un massimo di 30 minuti a una profondità di 3 metri.

Xiaomi 15T è poi il primo smartphone a integrare la tecnologia Astral Communication , un sistema proprietario che consente di comunicare con i dispositivi compatibili anche in assenza di rete cellulare, sfruttando le onde radio entro un raggio massimo di 1.3 km: una vera e propria modalità walkie-talkie che però non abbiamo potuto provare essendo attualmente esclusiva della linea 15T di cui abbiamo ricevuto un solo sample.

Lato connettività c'è tutto quel che serve, a partire da 5G, Wi-Fi 6E, GPS, Bluetooth 6.0 e NFC, peccato solo per una porta USB-C che si ferma allo standard 2.0. L'apposito alloggiamento per le SIM può ospitare due nanoSIM fisiche, ma Xiaomi 15T supporta anche un massimo di due profili eSIM: qualunque tipo si decida di utilizzare, l'unico limite è che non se ne possono usare più di due contemporaneamente.

Xiaomi 15T mantiene viva la tradizione che prevede che questa linea di prodotto si affidi ai chipset di casa Mediatek, a differenza della serie principale solitamente legata ai processori Qualcomm. In questo caso specifico, il motore sotto al cofano è quello di un Mediatek Dimensity 8400 Ultra , un SoC non recentissimo ma comunque di alto profilo, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e che ha dimostrato il suo valore anche su smartphone di tutto rispetto come il Poco X7 Pro e Realme GT 7T .

Non cambia rispetto al passato la disposizione degli elementi sulla cornice : tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla destra, alloggiamento per le SIM, porta USB-C e speaker principale in basso ed emettitore a infrarossi e altoparlante secondario in alto.

Lo schermo da 6.83 pollici è protetto da un vetro Gorilla Glass 7i e da una pellicola protettiva pre-applicata, è racchiuso da cornici abbastanza sottili e presenta il classico punch hole centrale che ospita la fotocamera frontale.

La cover posteriore è realizzata in fibra di vetro con finitura satinata, piacevole al tatto ma non esattamente immune ai segni delle impronte. Il modulo fotocamere è posizionato come di consueto nell'angolo superiore sinistro, nella forma di un quadrato con bordi smussati leggermente sporgente che contiene quattro oblò relativi ai tre obiettivi e al flash. Tre le colorazioni disponibili: Black, Grey e la Rose Gold che abbiamo ricevuto in prova.

Dal punto di vista del design, Xiaomi 15T va molto sul sicuro, con un look quasi sovrapponibile a quello del precedente modello . Sono marginali anche le differenze con la variante Pro, ridotte sostanzialmente al posizionamento del flash e al materiale utilizzato per la cornice, qui di plastica anziché in alluminio. Una soluzione certamente di minor pregio ma che in compenso rende il dispositivo più leggero del fratello maggiore (194 grammi contro 210) mentre le dimensioni pari a 163.2 x 78 x 7.5 mm non sono identiche ma quasi.

Note liete anche per i consumatori di contenuti in streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, dato che il supporto di Xiaomi 15T ai formati HDR10+ e Dolby Vision è una garanzia della migliore qualità possibile.

Due elementi degni di nota sono poi il PWM dimming a 3840 Hz per favorire il comfort visivo e una risposta al tocco pari a 480 Hz che torna utile soprattutto in ambito gaming.

La luminosità è invece la stessa su entrambi i modelli , con un valore massimo dichiarato dal produttore di 3200 nit in HDR e di 1600 nit in HBM, che di fatto è quello rappresentativo di un utilizzo "normale" e che garantisce dunque un'ottima leggibilità in qualunque condizione di luce.

La frequenza di aggiornamento massima è di 120 Hz, laddove Xiaomi 15T Pro arriva a 144 Hz e può contare anche sulla tecnologia LTPO che qui invece è assente : ciò significa che il refresh rate non scala in maniera granulare e può eseguire solo variazioni a step fino a un minimo di 30 Hz.

Un ambito dove emerge qualche differenza tra Xiaomi 15T e la variante Pro è proprio quello del display. In questo caso troviamo un AMOLED da 6.83 pollici con risoluzione 1280 x 2772 e 447 ppi che non fatica a imporsi come uno dei fiori all'occhiello del prodotto e costituisce un'evoluzione di quanto visto sul precedente modello, ma allo stesso tempo ha qualche ninnolo in meno della versione più costosa.

Fotocamere

Come da tradizione della serie, Xiaomi 15T offre un setup fotografico realizzato in collaborazione con l'azienda tedesca Leica e contraddistinto da tre obiettivi posteriori - una principale da 50 MP, un'ultra grandangolare da 12 MP e una tele 2x da 50 MP - a cui si affianca una selfie cam da 32 MP. Nominalmente la situazione è identica a quella dello scorso anno, ma con qualche piccola variazione e gli inevitabili miglioramenti lato software.

Il setup fotografico di Xiaomi 15T è di buon livello

Il confronto con Xiaomi 15T Pro mette invece in evidenza un obiettivo principale più modesto (un Light Fusion 800 al posto di un 900) e una fotocamera zoom con un ingrandimento minore (2x anziché 5x), mentre ultrawide e frontale sono le stesse per entrambi i modelli.

Ciò premesso, Xiaomi 15T è in grado di realizzare foto molto buone in ogni condizione, specialmente con la principale da 50 MP dotata di autofocus e stabilizzazione ottica: il livello di dettaglio è ottimo, così come la gestione di luci e colori, e la partnership con Leica consente di sfruttare filtri e profili che possono dare un'effettiva marcia in più alle immagini, oltre a un effetto bokeh in modalità Ritratto di primo livello.

È molto valida anche la tele 2x da 50 MP, anche se il livello di ingrandimento non è straordinario e lo zoom digitale inizia a mostrare i primi segni di fatica già a 5x.

L'ultra grandangolare da 12 MP è invece prevedibilmente il sensore meno performante, con una resa apprezzabile solo in condizioni di luce ideali e che paga l'assenza di autofocus e di una lunghezza focale piuttosto povera.

Sostanzialmente invariata rispetto allo scorso modello la frontale da 32 MP, capace di realizzare selfie di buona qualità ma che non rientra probabilmente tra le migliori in questa fascia di prezzo.

Per quanto riguarda le riprese video, Xiaomi 15T consente di registrare anche in HDR10+ a un massimo di 4K a 60 FPS con la principale e la tele, mentre l'ultrawide e la frontale devono fermarsi a 30 FPS. La modalità ultra stabile si può invece applicare a tutti i sensori posteriori ma con il limite di 1080p a 30 FPS.

La qualità dei filmati è buona, ma anche in questo caso il modello Pro offre qualcosa in più, offrendo anche la risoluzione 8K, i 60 FPS in 4K anche per l'ultragrandangolare e la possibilità di registrare anche a 120 FPS.