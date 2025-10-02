PS4 è finamente pronta per la pensione? Sony starebbe terminando alcuni servizi legacy del PSN

Secondo indiscrezioni riportate dall'insider Tom Henderson e dalla testata Insider Gaming, Sony avrebbe intenzione di dismettere alcune funzionalità legacy del PlayStation Network a partire dalla primavera del 2026 . Il cambiamento riguarderà solo i nuovi giochi per PS4 pubblicati dopo tale data.

I prossimi giochi PS4 perderanno alcune funzioni

Nello specifico, la documentazione pervenuta a Insider Gaming elenca una serie di servizi legacy, come l'API del feed attività e quella per la condivisione dei contenuti, le informazioni relative a utenti e profili, i filtri linguistici e altri strumenti che sarebbero per l'appunto ormai destinati al pensionamento per i giochi PS4.

Nei documenti viene spiegato che "questo significa che qualsiasi nuovo titolo PS4 inviato dopo tale data non potrà più integrare le seguenti funzionalità legacy."

PS5 e PS4

Se queste indiscrezioni venissero confermate, sarebbe un segnale, che il ciclo vitale della PS4 si avvia verso la conclusione. Va detto che la console negli ultimi anni ha visto arrivare un buon numero di giochi recenti e altri sono in programma nei prossimi mesi, ma anche il supporto da parte dei publisher è fisiologicamente diminuto nel tempo in favore di PS5.