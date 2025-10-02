Ottobre su GeForce NOW: inizia la "Spooky Season" con 17 nuovi giochi pronti da giocare nel cloud

Ottobre porta una ventata di novità su GeForce NOW, con 17 nuovi giochi disponibili nel cloud , perfetti per chi vuole iniziare la stagione di Halloween con avventure spettrali e grandi battaglie. Tra le novità più attese troviamo sicuramente Little Nightmares III (Steam, 9 ottobre), Battlefield 6 (Steam e EA App, 10 ottobre), Jurassic World Evolution 3 (Steam, 21 ottobre), Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Steam, 21 ottobre) e ARC Raiders (Steam, 30 ottobre).

GeForce NOW: la potenza si espande

GeForce NOW continua a espandere la potenza RTX 5080, con Miami e Varsavia già attivate, mentre Portland e Ashburn sono le prossime città in programma. Gli utenti possono monitorare lo stato dell'upgrade tramite la pagina dedicata al rollout dei server.

Per questa settimana, sei nuovi giochi sono già disponibili per lo streaming: Train Sim World 6 e Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (Steam, 30 settembre), Car Dealer Simulator (Steam), Nightingale e Ready or Not (Epic Games Store) e STALCRAFT: X (Steam). I titoli ottimizzati per GeForce RTX 5080 includono inZOI e Total War: Warhammer III (Steam ed Epic Games Store), con grafica avanzata e prestazioni elevate.