Amazon lancia "Haul" in Italia: la risposta diretta a Temu e Shein con prodotti sotto i €20

Haul è strutturato come una vetrina di migliaia di prodotti nelle categorie più popolari , come moda, casa e lifestyle. La sua caratteristica distintiva è il prezzo: tutti gli articoli costano meno di 20€ , con la maggior parte delle offerte sotto i 10€ e alcune che partono dall'incredibile cifra di appena 1 euro.

Dopo l'annuncio dello scorso novembre e il debutto negli Stati Uniti, la risposta diretta di Amazon ai giganti dell'e-commerce ultra-economico come Temu e Shein è finalmente arrivata in Italia. Si chiama Amazon Haul , ed è il nuovo e-commerce interno che punta a conquistare la fascia di mercato dei prodotti a prezzi stracciati .

Inoltre, per il lancio, è attiva una promozione valida fino al 6 ottobre che offre un 50% di sconto sull'acquisto di due prodotti . La consegna è gratuita per gli ordini con un totale superiore a 15€ ; al di sotto di tale importo, viene applicata una tariffa fissa di 3,50€ .

Il compromesso richiesto ai clienti per accedere a questi prezzi ultra-competitivi è rappresentato dai tempi di attesa. Contrariamente alla velocità Prime a cui Amazon ha abituato i suoi utenti, gli ordini effettuati su Haul hanno un tempo di consegna di circa due settimane . Per incentivare gli acquisti, Amazon ha previsto una serie di sconti progressivi : si ottiene il 5% di sconto sugli ordini superiori ai 30€ e un 10% per quelli che superano i 50€ .

Amazon Haul: elementi che rafforzano l'esperienza utente

Nonostante i prezzi ridotti e i tempi di consegna più lunghi, Amazon garantisce che l'esperienza d'acquisto manterrà la familiarità e l'affidabilità del marchio. I clienti ritroveranno gli elementi a cui sono abituati, come le valutazioni a stelle e le recensioni. Un altro punto di forza è il reso, che rimane semplice e gratuito per 15 giorni dalla consegna.

Amazon Haul

Amazon ha persino semplificato la procedura, specificando che nella maggior parte dei casi non sarà necessario preoccuparsi di scatole o etichette, poiché il punto di ritiro scelto gestirà l'imballaggio e la spedizione del reso. Amazon Haul è facilmente accessibile attraverso l'app di Amazon per Android o iOS, cercandolo nella barra o tramite il menu principale