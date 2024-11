Amazon Haul arriva e sfida con prodotti a bassissimo prezzo Temu e Shein: per ora però solo negli Stati Uniti

Amazon è una delle più grandi piattaforme di e-commerce al mondo, ma non è ovviamente l'unica e non copre ogni tipologia di prodotto. Ora però la società americana sta mirando a una fetta di mercato solitamente coperta da Temu e Shein, ovvero quella dei prodotti a bassissimo costo. Lo sta facendo, per la precisione, proponendo Amazon Haul , un negozio virtuale integrato in Amazon.com (quindi per ora esclusivo degli USA) fondato sul low-cost.

Come funziona Amazon Haul

Prima di tutto, Amazon Haul promette prodotti di tante categorie, come moda, casa, lifestyle ma anche elettronica e non solo, tutti pensati per avere prezzi bassi. Nella precisione, parliamo di massimo 20 dollari a prodotti, ma la maggior parte costano dieci dollari o meno, con alcuni prodotti che costano un singolo dollaro.

La locandina di Amazon Haul recita: "Scoperte incredibili a 20 dollari o meno, valgono l'attesa"

La sezione di Amazon Haul funziona esattamente come l'Amazon regolare: si cerca il prodotto, lo si mette nel carrello, si paga. L'account da utilizzare è lo stesso, con gli stessi dati. A cambiare però sono le condizioni di consegna. Per iniziare, se si spende meno di 25 dollari si deve pagare 3,99 dollari.

Se invece si superano i 25 dollari, la consegna è gratuita ma non si ha accesso a quella da 24-48 ore tipica di Amazon, si parla di norma in una settimana o due. Inoltre, vengono premiati coloro che spendono grosse cifre: se spendente più di 50 dollari avete un 5% di sconto, mentre se superate i 75 dollari ottenete un 10% di sconto. I resi sono gratuiti se avete speso più di tre dollari sul prodotto (consegna esclusa) e se li richiedete entro 15 giorni a partire dalla consegna.

Dovremo vedere se qualcosa di simile arriverà anche in Europa e più precisamente in Italia, ma crediamo che sia possibile nel caso nel quale l'operazione dovesse essere un successo.

