Amazon, Black Friday 2024: le date degli sconti e come risparmiare già ora

Il Black Friday 2024 è in arrivo e Amazon ha già dato il via a una serie di promozioni interessanti. Vediamo tutti i dettagli sulle offerte, compresa la data di avvio degli sconti.

Novembre avanza e questo significa una cosa: il Black Friday si avvicina. Come è tipo, però, il "Venerdì nero" delle offerte è in realtà un intero periodo di promozioni, con tantissimi sconti su computer, smartphone, videogiochi, tecnologia di ogni tipo e non solo. Anche Amazon Italia darà il via ai propri sconti. Potete vedere la pagina ufficiale del Black Friday di Amazon Italia a questo indirizzo.

Data e ora del Black Friday di Amazon Italia Nello specifico, le promozioni inizieranno alle 00:01 di giovedì 21 novembre e termineranno alle 23:59 di lunedì 2 dicembre 2024. Avremo quindi un paio di settimane per andare in cerca delle promozioni migliori in circolazione. Ovviamente il team di Multiplayer.it si prodigherà per andare in cerca degli sconti più interessanti e ve li proporrà per tutto il periodo delle offerte. La locandina del Black Friday 2024 Inoltre, ricordate che gli acquisti eseguiti durante questo periodo speciale avranno il tempo di restituzione esteso (l'effettiva estensione dipende dal prodotto, ma di norma è il 15 gennaio oppure il 31 gennaio). Avete quindi più tempo del normale per comprendere se il prodotto vi interessa oppure se preferite restituirlo.

Come sfruttare Amazon Prime A differenza dei periodi di sconti come La festa delle offerte Prime o il Prime Day, il Black Friday di Amazon è accessibile a tutti, anche a coloro che non sono abbonati al servizio Prime dell'e-commerce. Ci sono però dei vantaggi nell'essere abbonati, ovvero: Consegna più rapida

Accesso anticipato alle offerte Lampo

Prime Video

Amazon Music

Prime Reading

Amazon Photos

Twitch Prime (con Amazon Gaming incluso)

Prime prova ora, paga dopo: prova i tuoi vestiti e accessori prima di acquistarli Prime Gaming è uno dei vantaggi di Amazon Prime Se non siete abbonati, potete sfruttare un mese a 4,99€ durante il periodo del Black Friday, così da avere tutti i benefici possibili, oppure se siete studenti pagare metà del prezzo. Un'altra opzione è sfruttare i 30 giorni gratuiti, così da usarli per questo periodo di sconti e poi disattivare l'abbonamento prima del primo rinnovo.

Alcune promozioni già attive su Amazon Italia Va inoltre notato che sebbene le promozioni inizino il 21 novembre, già ora sono attivi una serie di sconti interessanti per vari prodotti di Amazon con la categoria "Black Friday in anticipo". Potete ad esempio acquistare due Echo Dot (5ª generazione) con una Sengled Smart Plug compatibile con Alexa per rendere la vostra casa intelligente. Ci sono poi anche gli abbonamenti di Amazon in promozione, ovvero Amazon Audible a 0,99€ al mese per i primi 90 giorni oppure Amazon Music Unlimited a 0€ per i primi tre mesi. Potete vedere entrambe le promozioni qui sotto. Il nostro consiglio è di iniziare a mettere i prodotti che più vi interessano nella vostra lista dei desideri così da ritrovarli più rapidamente a novembre e vedere subito se ci sono state variazioni di prezzo.