Lanciato The Binding of Isaac: Repentance+ gratis per tutti ma con un cavillo

Come promesso, The Binding of Isaac: Repentance+ è stato lanciato oggi , per la gioia di chi continua a giocare a questo splendido roguelike (o di chi vuole rigiocarci). Come annunciato, si tratta di un pacchetto di contenuti aggiuntivi completamente gratuito per tutti. O, almeno, lo è per chi ha tutti i DLC, visto che li richiede espressamente. Evidentemente gli sviluppatori non si sono voluti complicare troppo la vita dovendo supportare ogni possibile combinazione.

Le novità

L'editore ha anche voluto specificare che la versione lanciata è considerata completa, nonostante venga riportata come beta. La dicitura è stata lasciata perché ci sono ancora alcuni aspetti da rifinire. Aspettiamoci quindi delle future patch.

La modalità cooperativa online di The Binding of Isaac: Repentance+

Come saprete, la novità principale introdotta da The Binding of Isaac: Repentance+ è la possibilità di giocare in modalità cooperativa online, lì dove in precedenza era possibile farlo solo in locale. Quindi ora fino a quattro giocatori possono collaborare per scavare nella psiche tormentata da Isaac e fare a fette nemici e boss.

Le modalità che supportano la cooperativa online sono: Normal, Hard, Greed, Greedier e Challenges. Gli obiettivi di gioco sono sbloccabili anche in modalità cooperativa. Ci sono delle differenze rispetto alla modalità single player? Sì, intanto se un giocatore si aggiunge mentre la partita è già in corso, riceverà degli oggetti per stare al passo con gli altri. Inoltre i giocatori potranno spendere delle monete nella stanza di partenza di ogni livello per far rivivere i giocatori morti. Questi ultimi saranno resuscitati anche dopo la sconfitta dei boss.

Nicalis ha specificato anche che le mod non sono compatibili con la modalità cooperativa che, quando selezionata, le disattiverà tutte.

Chi non è interessato alla modalità online, sappia che ci sono delle novità anche per il single player, con nemici e oggetti aggiunti e varie modifiche apportate ai contenuti già presenti.