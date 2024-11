Fable ha un aspetto "fantastico" e ha combattimenti simili a The Witcher 3, per un noto insider

Jez Corden, giornalista di Windows Central molto vicino alle questioni di Microsoft e Xbox, pare abbia visto una versione alpha di Fable e ne sia rimasto estasiato, in base alle impressioni riferite durante il suo podcast The Xbox Two, menzionando un aspetto "fantastico" e combattimenti simili a The Witcher 3, ma anche vari altri dettagli.

Ovviamente va tutto preso come voce di corridoio perché non abbiamo conferma che questo contatto ravvicinato ci sia effettivamente stato, ma in passato Corden ha parlato con cognizione di progetti in sviluppo non ancora annunciati come Pentiment e South of Midnight, tra gli altri, dunque sembra avere quantomeno degli agganci importanti all'interno di Xbox che ci fanno prendere in considerazione le sue esternazioni.

Per quanto riguarda Fable, sembra essere rimasto particolarmente colpito in maniera positiva da quanto visto, che ha lasciato un'impressione davvero ottima nel giornalista, nonostante si trattasse ovviamente di una versione non definitiva.