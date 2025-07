Fable potrebbe essere rinviato ancora oltre il 2026, per un leaker

A quanto pare, la motivazione dello spostamento non sarebbe legata però a problemi o elementi negativi, ma semplicemente alla volontà di Playground Games di avere ancora più tempo per lavorare al gioco e raggiungere così un livello qualitativo superiore.

Circa al minuto 1:38:57 del video riportato qui sotto, il noto Nick Baker o "Shpeshal Nick" riferisce che, secondo le sue informazioni, Fable non uscirà nel 2026. Da notare che i colleghi, scherzosamente, gli fanno presente come le sue informazioni su Xbox "siano sempre sbagliate", ma Nick rimane comunque dello stesso avviso, sostenendo di aver ricevuto l'informazione da due fonti interne.

Uno sviluppo particolarmente lungo

Fable è il reboot della serie creata da Lionhead ed è stato annunciato nell'ormai lontano 2020, con l'uscita che era inizialmente pensata per il 2025 ed è stata recentemente spostata al 2026, cosa che renderebbe un ulteriore spostamento al 2027 particolarmente pesante, per chi sta attendendo da tanto tempo il suo arrivo.

"Non si tratta di essere d'accordo o in disaccordo, me l'hanno detto due persone diverse e una di loro non era di Microsoft", ha riferito Nick nel video, "Ho sentito dire che probabilmente la data slitterà al 2027. Non fraintendetemi, so bene cosa probabilmente succederà ora. Qualcuno di Playground probabilmente si farà avanti e dirà: No, no, è l'anno prossimo.

Insomma, sembra essere un rumor alquanto flebile al momento, considerando anche il curriculum tutt'altro che immacolato del leaker in questione, ma prendiamo atto di questa possibilità.

Lo stesso Phil Spencer aveva piazzato Fable come uno degli elementi di maggiore importanza previsti per il 2026, l'anno del 25° anniversario di Xbox, che dovrebbe vedere il ritorno in qualche modo di Fable, Forza, Gears of War e forse anche Halo, dunque sembrerebbe esserci una certa sicurezza sul periodo di uscita, ma restiamo in attesa di eventuali informazioni.