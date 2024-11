The Legend of Zelda dà priorità al gameplay e poi pensa alla storia: Aonuma spiega perché

Non è ovviamente un caso e, di recente, il produttore di The Legend of Zelda - Eiji Aonuma - ha parlato della questione.

The Legend of Zelda è una saga longeva, composta da tanti capitoli differenti che approcciano le avventure di Link, e Zelda in modi spesso molto diversi. Ci sono però delle caratteristiche fondamentali che possiamo ritrovare nella maggior parte dei capitoli, come ad esempio il fatto che il gameplay tende ad avere più priorità rispetto alla storia .

Le parole di Aonuma su The Legend of Zelda

Parlando di recente con il giornalista del Washington Post Gene Park, Aonuma ha condiviso un fatto piuttosto interessante, menzionando come i suoi team diano sempre la priorità al gameplay, mentre la componente narrativa viene usata come "contenitore".

Ecco cosa ha detto esattamente: "Non ho mai realizzato un gioco in cui si pensa prima alla storia e poi al gameplay. Quando si lavora al gameplay, quello che si cerca di ottenere è come far capire ai giocatori quel gameplay".

"La storia viene usata come un contenitore perché ha un inizio e una fine, e il giocatore si muove attraverso di essa. Penso che sarebbe piuttosto difficile fare il contrario e iniziare con la storia e poi cercare di abbinare le meccaniche di gioco a questa".

Ovviamente questo non significa che i giochi di The Legend of Zelda non si preoccupano della qualità della componente narrativa, ma piuttosto che il focus principale sia rivolto verso il gameplay.

