Per Natale oltre un terzo dei videogiocatori bambini e adolescenti americani desidera valuta premium

Stando a un sondaggio realizzato dall'Entertainment Sofware Association (o ESA), l'organizzazione dietro al defunto E3 di Los Angeles, la maggior parte dei bambini e adolescenti negli USA desidera dei regali legati ai videogiochi per Natale. Per la precisione si parla del 76% (il 67% delle ragazze e l'85% dei ragazzi) dei circa 500 intervistati con età compresa tra i 10 e i 17 anni, una percentuale in leggero aumento rispetto al 72% dello scorso anno.

Molti giovani giocatori desiderano della valuta di gioco

Un dato particolarmente interessante è che il 38% degli intervistati desidera dalla valuta di gioco premium per Natale, come ad esempio gli FC Points di EA Sports FC, i V-Buck di Fortnite e le Primogemme di Genshin Impact. Quindi, sono salite le preferenze rispetto al 29% registrato dal sondaggio dello scorso anno, segno che negli ultimi dodici mesi è aumentato l'interesse per i contenuti legati a questo sistema di monetizzazione.

I V-Bucks di Fortnite

A prescindere dalla tipologia di regalo, i giovani giocatori americani troveranno sotto l'albero quello che desiderano? A quanto pare sì, sempre secondo il sondaggio svolto dall'ESA, che afferma che gli adulti pianificano di spendere 312 dollari di media per regali a tema videoludico per sé stessi o per altri.

"I videogiochi e la tecnologia dei videogiochi si sono evoluti parecchio da quando i genitori di oggi erano bambini, ma il divertimento e la gioia creati dal gioco per le famiglie rimangono gli stessi", ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell'ESA.

"I genitori vedono i videogiochi come qualcosa di più di un semplice regalo. Con l'83% dei genitori statunitensi che dichiarano di giocare con i propri figli, i videogiochi rappresentano un potente strumento per le famiglie per entrare in contatto tra loro, soprattutto durante le festività".