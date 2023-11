Per Natale i bambini negli USA preferiscono valuta in-game e abbonamenti ai giochi

Il sondaggio è stato eseguito tramite un campione di 500 bambini e adolescenti (10 - 17 anni) e 500 adulti (18 - 65 anni) e i risultati sono sicuramente interessanti. Tra i bambini i regali più bramati sono le sottoscrizioni a servizi videoludici (es. PlayStation Plus e Xbox Game Pass) con il 39% di preferenze, seguite dalle console (38%) , accessori (32%), valuta in-game (29%), mentre come detto in precedenza solo il 22% ha chiesto espressamente un gioco come dono natalizio.

La spesa media degli adulti americani per i videogiochi sarà di oltre 400 euro a Natale

Tra gli adulti, invece, il 32% degli intervistati ha dichiarato che ha in programma di comprare un videogioco per sé o come regalo per altre persone, percentuale che sale al 57% per i genitori. Gli adulti che hanno in programma di fare un regalo a tema videoludico in media pensa di spendere sui 485 dollari, circa 440 euro.

"Più di 212 milioni di americani giocano regolarmente ai videogiochi, quindi non sorprende che i giochi siano in cima alle liste dei desideri di quest'anno", ha dichiarato Stanley Pierre-Louis, presidente e CEO dell'ESA.

"Che una famiglia acquisti una nuova console, controller, cuffie o arricchisca la propria libreria con nuovi giochi e pacchetti di espansione, sappiamo che i videogiochi sono un ottimo strumento per le famiglie per giocare insieme e creare un legame durante le festività natalizie e oltre".