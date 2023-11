Tomb Raider: la serie TV Amazon Prime Video arruola la sceneggiatrice di WandaVision

Secondo un recente report di Variety, rivista specializzata in intrattenimento cinematografico e televisivo, sembra che Amazon abbia arruolato Megan McDonnell per lavorare alla sceneggiatura della nuova serie di Tomb Raider , già autrice di WandaVision e The Marvels.

Un rilancio totale per Tomb Raider

Lara Croft nella nuova serie animata di Netflix su Tomb Raider

In precedenza, era emerso che Dmitri M. Johnson dovrebbe prendere parte alla produzione attraverso lo studio dj2 Entertainment, che sembra particolarmente proteso verso gli adattamenti di videogiochi, considerando che in precedenza aveva espresso interesse in possibili operazioni analoghe per Life is Strange e Disco Elysium.

Lo show in questione dovrebbe essere una serie TV live action, ma si tratta solo di una parte del grosso accordo stretto fra Amazon ed Embracer Group, che pare riguardi una cifra intorno ai 600 milioni di dollari, sebbene il dato non sia mai stato confermato.

Oltre alla serie TV, c'è un film cinematografico e il supporto totale allo sviluppo del nuovo videogioco di Tomb Raider, in lavorazione presso Crystal Dynamics, che si sta occupando contemporaneamente anche di Perfect Dark con The Initiative.

Nel frattempo, Netflix ha già annunciato la sua serie animata Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, a completare il quadro del rilancio generale per il franchise.