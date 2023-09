Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, il nuovo trailer della serie animata di Netflix dal DROP 01

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft, una lunga attesa

Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft

Per molto tempo prima di questo trailer, gli aggiornamenti sulla serie erano stati relativamente scarsi. Nel 2021 è stato annunciato che la serie animata ha aggiunto due nuovi membri del cast, tra cui l'attore Earl Baylon, che ha doppiato Jonah in Shadow of the Tomb Raider. Baylon doppierà lo stesso personaggio nell'anime. Inoltre, Allen Maldonado (Heels, The Last OG) è stato scritturato come voce di Zip, un personaggio già apparso in Tomb Raider Chronicles, Legend e Underworld. Come annunciato in precedenza, Hayley Atwell (Peggy dei film di Captain America) darà la voce a Lara Croft.

Netflix ha anche annunciato la serie animata Devil May Cry e mostrato un nuovo trailer di Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix.