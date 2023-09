Meta Quest 3 supporterà Xbox Cloud Gaming da dicembre: i dettagli dal Meta Connect 3

Durante il Meta Connect 2023, Meta - compagnia di Facebook, Instagram, Whatsapp, Oculus e non solo - ha mostrato nuovamente il nuovo Meta Quest 3, ovvero il visore per la realtà virtuale stand-alone. La data di uscita è 10 ottobre e il prezzo è 499 dollari.

Ricordiamo che l'headset supporterà non solo la VR ma anche la realtà mista (Mixed reality). Può essere usato usando le mani oppure i nuovi controller per una maggiore precisione ad esempio con i videogiochi. Come nella precedenti versioni, non ci sono cavi o batterie esterne ed è "il 20% più sottile". Lo schermo ha 10 volte i pixel di Meta Quest 2. Si tratta inoltre del primo headset che monta il nuovo Snapdragon XR2 Gen2 e nuove lenti pancake. Sarà possibile anche vedere i Reels di Instagram nello spazio attorno a voi.