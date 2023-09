Acquisizione di Activision Blizzard, la FTC ha intenzione di proseguire col processo amministrativo

La Federal Trade Commission (FTC) intende andare avanti con il suo processo amministrativo contro l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. La decisione della FTC di andare avanti con il suo processo interno arriva dopo una pausa decisa durante l'estate. Tuttavia, senza un'ingiunzione preliminare, la FTC non può impedire a Microsoft di concludere l'affare prima della scadenza del 18 ottobre.

A luglio, il capo della FTC, Lina Khan, è stata accusata di aver sprecato il denaro dei contribuenti con l'appello del verdetto del processo Xbox, e ora la Khan sta affrontando critiche simili in seguito al rilancio del caso amministrativo. Lulu Cheng Meservey, dirigente di Activision Blizzard, ha condiviso un post su X dicendo che l'azienda è "concentrata sul lavoro con Microsoft per la chiusura", prima di aggiungere: "Il modo in cui la FTC utilizza le limitate risorse dei contribuenti è una loro decisione".