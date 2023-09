Acquisizione Activision Blizzard: la CMA apprezza il nuovo accordo di Xbox, è quasi fatta?

"A differenza dell'accordo originale, Microsoft non controllerà più i diritti di cloud gaming per i contenuti di Activision, quindi non sarà in grado di limitare l'accesso ai contenuti chiave di Activision al proprio servizio di cloud gaming o di negare questi giochi ai rivali. A differenza dei rimedi precedentemente respinti dalla CMA, Ubisoft sarà libera di offrire i giochi di Activision sia direttamente ai consumatori che a tutti i fornitori di servizi di cloud gaming in qualsiasi modo scelga, compresi i servizi di abbonamento buy-to-play o multigame, o qualsiasi nuovo modello di fornitura di contenuti che potrebbe emergere con lo sviluppo del mercato. L'accordo con Ubisoft prevede anche che Microsoft porti i giochi di Activision su sistemi operativi diversi da Windows e supporti gli emulatori di gioco quando richiesto, risolvendo l'altra principale lacuna del precedente pacchetto di misure correttive."

La riposta della CMA

Ubisoft renderà possibile l'accordo con la CMA

"La CMA ritiene che l'accordo ristrutturato apporti importanti modifiche che risolvono sostanzialmente le preoccupazioni espresse all'inizio dell'anno in relazione alla transazione originale."

"In particolare, la vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft impedirà che questi importanti contenuti - tra cui giochi come Call of Duty, Overwatch e World of Warcraft - passino sotto il controllo di Microsoft in relazione al cloud gaming. La CMA aveva inizialmente rilevato che Microsoft detiene già una forte posizione nei servizi di cloud gaming e avrebbe potuto utilizzare il suo controllo sui contenuti di Activision per soffocare la concorrenza e rafforzare questa posizione. Il nuovo accordo prevede invece che i diritti di streaming cloud per i giochi di Activision vengano trasferiti a un operatore indipendente, Ubisoft, mantenendo una concorrenza aperta nello sviluppo del mercato del cloud gaming nei prossimi anni."

"Sebbene l'accordo ristrutturato sia sostanzialmente diverso dalla transazione precedente e risolva in modo sostanziale la maggior parte delle preoccupazioni, la CMA ha limitato le preoccupazioni residue sul fatto che alcune disposizioni della vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft possano essere aggirate, interrotte o non applicate."

"Per rispondere a queste preoccupazioni, Microsoft ha offerto rimedi per garantire che i termini della vendita dei diritti di Activision a Ubisoft siano applicabili dalla CMA. La CMA ha concluso provvisoriamente che questa protezione aggiuntiva dovrebbe risolvere le preoccupazioni residue. La CMA ha aperto una consultazione, fino al 6 ottobre, sui rimedi proposti da Microsoft."