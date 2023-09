Project Mugen non arriva su PS4, gli sviluppatori fanno chiarezza sulle piattaforme

Project Mugen, il nuovo gioco di NetEase Games e Naked Rain, è in arrivo per PC, PS5, iOS e Android. Si tratta di dettagli già segnalati e noti, ma ci ritroviamo a reiterarli in quanto lo sviluppatore ha condiviso informazioni contrastanti in questo primo periodo dopo l'annuncio. A un certo punto, infatti, era stata citata anche la versione PS4 del gioco ma ora il team conferma definitivamente che questa non è in sviluppo .

Vi è stata quindi un po' di confusione in rete riguardo alle piattaforme d'arrivo, ma ora la situazione dovrebbe essere definitiva. Ovviamente è una conferma negativa, visto che taglia fuori tutta una fetta di giocatori che per il momento non ha intenzione di passare a PS5 e non dispone di altre piattaforme per giocare esclusa PS4.