Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1: risoluzione e framerate di tutti i giochi inclusi

Come ampiamente preannunciato nelle giornate post annuncio, nessuna piattaforma potrà godere dei Metal Gear Solid in 4K , con la versione Nintendo Switch che avrà il framerate bloccato a 30fps, nonostante l'età dei tre giochi e nonostante Metal Gear Solid 2 girasse a 60fps su PS2.

I diversi output

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è in arrivo

Metal Gear Solid

PS5 - 1920x1080 a 30fps

PS4 (inclusa Pro) - 1920x1080 a 30fps

Xbox Series X/S - 1920x1080 a 30fps

Nintendo Switch (modalità portatile) - 1280x720 a 30fps

Nintendo Switch (modalità TV) - 1920x1080 a 30fps

Steam - 1920x1080 a 30fps

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

PS5 - 1920x1080 a 60fps

PS4 (inclusa Pro) - 1920x1080 a 60fps

Xbox Series X/S - 1920x1080 a 60fps

Nintendo Switch (modalità portatile) - 1280x720 a 30fps

Nintendo Switch (modalità TV) - 1920x1080 a 30fps

Steam - 1920x1080 a 60fps

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

PS5 - 1920x1080 a 60fps

PS4 (inclusa Pro) - 1920x1080 a 60fps

Xbox Series X/S - 1920x1080 a 60fps

Nintendo Switch (modalità portatile) - 1280x720 a 30fps

Nintendo Switch (modalità TV) - 1920x1080 a 30fps

Steam - 1920x1080 a 60fps

Vedremo come sarà il risultato finale, anche se già sono in molti a sottolineare come le versioni emulate dei tre Metal Gear Solid riescano a girare in 4K, con oltretutto applicati diversi effetti di post processing che saranno assenti dalle versioni della Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1.