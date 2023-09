Final Fantasy 7 Rebirth e Like a Dragon Infinite Wealth, i monopattini elettrici sono già meme

PlayStation UK su X - profilo noto per il suo approccio un po' comico alla comunicazione di informazioni videoludiche - ha condiviso un simpatico parallelo tra due grandi JRPG in arrivo all'inizio del 2024: Final Fantasy 7 Rebirth e Like a Dragon Infinite Wealth. Di cosa parliamo? Come potete vedere qui sotto, l'uso del monopattino elettrico da parte dei due personaggi.

Non è un elemento così comune nei videogiochi vedere un personaggio che usa un monopattino elettrico ed è divertente che sia accaduto proprio con due giochi in arrivo a breve termine. Ovviamente la parte più divertente è il modo in cui PS UK presenta la questione, con il classico meme "They see me rollin', The hatin'", frase tratta dalla canzone Ridin' di Chamillionaire.