Final Fantasy 7 Rebirth: numero di ore per finire il gioco e quanti contenuti sono 'secondari'

"Per fare questo, abbiamo analizzato a fondo le sensazioni di ogni regione e le abbiamo riflesse nella grafica, creando aree dall'aspetto e dalle sensazioni molto diversi tra loro. Inoltre, abbiamo progettato dei chocobo unici per ogni regione , dotati di abilità proprie (ad esempio, i chocobo di montagna possono arrampicarsi sulle pareti rocciose e i chocobo del cielo che possono volare ecc). Spero che i giocatori si divertano molto con questo aspetto dell'esplorazione!".

Hamaguchi ha detto che il team ha enfatizzato l'esplorazione e ha voluto "creare la sensazione di intraprendere un viaggio mentre si esplora per il mondo alla ricerca di prove degli spostamenti di Sephiroth. Dato che Final Fantasy 7 Rebirth porterà i giocatori in varie località in tutto il mondo, dovevamo ricreare l'enorme mappa del mondo di Final Fantasy 7 che incorporasse al suo interno anche luoghi come città e dungeon."

Final Fantasy 7 Rebirth ha una data di uscita (29 febbraio 2024) e molti giocatori stanno già facendo spazio nella propria agenda per dedicare un po' di tempo al gioco di Square Enix. Esattamente però quanto a lungo ci terrà impegnati il nuovo gioco di ruolo? Secondo quanto indicato dal director Naoki Hamaguchi, serviranno "quasi 100 ore" per completare l'avventura .

La divisione dei contenuti di Final Fantasy 7 Rebirth

I chocobo di montagna permettono di scalare le pareti in Final Fantasy 7 Rebirth

Per quanto riguarda la mappa del mondo, Hamaguchi afferma che è "vasta ed estesa", al punto che alcune località non compaiono nella storia principale. "In termini di volume, la quantità di contenuti secondari in Final Fantasy 7 Rebirth è quasi doppia rispetto a quella delle missioni principali".

"I giocatori che vogliono godersi l'ambientazione di Final Fantasy 7 a un livello ancora più profondo possono esplorare tutti gli angoli del mondo, scoprendo molte esperienze diverse ed emozionanti, come nuove storie, battaglie e minigiochi da giocare".

Viene anche confermato che si potrà tornare nelle regioni già esplorate anche se la missione principale ci avrà portato in nuove aree. Ricordiamo che il Remake invece ci faceva passare da una sezione all'altra e bloccava continuamente zone precedentemente visitate. Ovviamente è sempre possibile che per necessità di trama certi dungeon o segmenti del gioco non possano essere esplorati una seconda volta completamente, ma in generale si potrà tornare indietro per cercare missioni e bottino non trovato alla prima esplorazione.

Hamaguchi ha poi confermato che i livelli e le abilità dei giocatori non si trasferiranno da un gioco all'altro. "Abbiamo annunciato che il progetto dei remake di Final Fantasy 7 sarà una trilogia e che ogni capitolo sarà un gioco a sé stante. Per questo motivo, il bilanciamento di ogni gioco viene effettuato in modo indipendente e i livelli e le abilità dei giocatori non si trasferiranno da un gioco all'altro". Detto questo, i fan che hanno giocato ai titoli precedenti inizieranno con alcuni "bonus speciali".

Inoltre, Nomura ha svelato a che punto si fermerà Final Fantasy 7 Rebirth in attesa del terzo capitolo.