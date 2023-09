One Piece: il cosplay di Nami di daisy_cosplay non ha nulla da invidiare all'attrice di Netflix

Netflix sta cercando una nuova saga di successo per la propria piattaforma e ci ha provato con One Piece, ovviamente basata sul manga di Oda. Gli attori scelti per la serie TV sono ottimi e hanno ispirato anche il mondo del cosplay. daisy_cosplay, infatti, ci propone ora il proprio cosplay di Nami che non ha nulla da invidiare all'attrice della serie TV di Netflix.

daisy_cosplay ci propone una serie di scatti nei quali ci mostra la sua Nami, il cui vestito richiama quello indossato dal personaggio Netflix in una delle puntate. Secondo l'ammissione della cosplayer, si tratta di un cosplay improvvisato per celebrare la serie TV, ma riteniamo che il risultato finale sia ottimo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da daisy_cosplay? Il personaggio di One Piece è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?