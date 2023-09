Apple iPhone 15: prenotazione Amazon dei vari modelli dello smartphone disponibile ora

Tramite Amazon Italia è ora disponibile una pagina dedicata ai modelli di Apple iPhone 15 disponibili in preordine. Il prezzo parte da 979€ per arrivare fino a 1.989€. Potete trovare la lista degli smartphone a questo indirizzo.

La data di uscita di tutti i modelli è 22 settembre 2023. Come sempre si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, anche se non crediamo che ci saranno sconti di lancio nella prossima settimana. Non sappiamo quante scorte sono disponibili su Amazon Italia, quindi se vi interessa avere al lancio lo smartphone è consigliabile non attendere troppo.

Ricordiamo che Apple ha annunciato quattro modelli di iPhone 15, ovvero il modello base, quello Plus, Pro e Pro Max, ovviamente di prezzo crescente. Le differenze sono molteplici, tra dimensioni dello smartphone, componenti interne, durata della batteria e non solo. Nel nostro articolo trovate tutte le differenze tra i vari modelli.