Malenia di Elden Ring in Sekiro: video mostra la mod, il boss è perfetto per lo scontro con Lupo

Si tratta, a livello puramente tecnico, di un ottimo lavoro , visto che la battaglia sembra veramente programmata per Sekiro. Gli attacchi del boss possono essere deviati dalla lama di Lupo e influenzano una barra dell'equilibrio del boss e del nostro personaggio. Esattamente come accade in ogni scontro con Sekiro, portare al massimo la barra dell'equilibrio del boss permette di eseguire l'eliminazione in un colpo.

Malenia sembra proprio un boss di Sekiro

Malenia in Elden Ring

Come forse molti avranno pensato, Malenia in Elden Ring sembra proprio un boss perfetto per Sekiro. I suoi numerosi colpi con la lunga katana sembrano pensati proprio per essere deviati dalle parate di Lupo, mentre tendono a essere un po' complessi da gestire con la scarsa agilità di un personaggio di Elden Ring (non che sia impossibile, anche un pesce rosso l'ha battuta).

Lo scontro non è banale in versione Sekiro, ma l'impressione è che sia un po' più semplice vista la superiore abilità difensiva di Lupo e, soprattutto, vista la sua capacità di attaccare, parare e correre senza consumare stamina. Lupo è inoltre molto veloce ed è in grado di eseguire salti molto più alti e rapidi rispetto a un personaggio di Elden Ring, quindi è più facile allontanarsi dal boss ed evitare di subire i suoi attacchi.

Diteci, quali altri boss di Elden Ring sono a vostro parere perfetti per Sekiro?