Sin dal suo annuncio, Party Animals ha fatto parlare molto di sé. Un videogioco competitivo a squadre dove bisogna sopraffare gli avversari a forza di calci e pugni, il tutto nella veste di carinissimi animali che non sembrerebbero in grado di fare male nemmeno a una mosca. Ecco, l'associazione più diretta (vuoi per il particolare sistema di fisica, vuoi per le animazioni goffe, vuoi per l'intera idea alla base del gioco) è stata da subito quella con l'amatissimo Gang Beasts , sviluppato da Boneloaf e distribuito da Double Fine nel 2017. Vedendolo, la somiglianza era indubbia e, giocandolo, la sensazione non è passata.

Botte da cuccioli

Party Animals: tanta scelta per le proprie serate tra amici

Una cosa che Party Animals sicuramente non fa è dilungarsi in convenevoli. Dopo un breve e simpatico tutorial, eccoci già pronti a finire in un match rapido o a creare la nostra partita. Nel primo caso, il nome parla da sé: si viene catapultati in una partita a caso tra quelle in corso sui server. Nel secondo, invece, abbiamo tutto il tempo di scegliere una tra le tre modalità di gioco (Last Stand, Team Score e Arcade), selezionare una o più mappe, decidere il numero di personaggi gestiti dal computer o gli amici da invitare e scegliere se tenere la partita pubblica o privata (attraverso l'ausilio di una password), oltre a tutta una serie di variabili che è possibile modificare nelle impostazioni della stessa.

A seconda della modalità scelta, l'obiettivo sarà, ovviamente, diverso. Last Stand è una partita fino a quattro squadre da due giocatori l'una dove l'ultimo a rimanere in piedi vince. Team Score è forse la modalità più interessante, perché, a seconda della mappa, l'obiettivo cambia. Le due squadre (di massimo quattro giocatori l'una) devono sfidarsi in tutta una serie di attività particolari, come rifornire di carbone la locomotiva del proprio treno per arrivare prima a destinazione o lanciare con una catapulta barili esplosivi sul campo dell'avversario o, ancora, fare più goal possibili in una strana partita di calcio dove tutto è permesso.

L'ultima modalità, l'Arcade, vi permette di lanciarvi in una vera e propria rissa da bar con gli altri giocatori, ma solo in due mappe, una taverna persa nella tormenta e una stazione abbandonata della metropolitana, ancora percorsa da vagoni lanciati a massima velocità.

Il tutto, ovviamente, è accompagnato dalle folli animazioni e dai movimenti goffi dei teneri (solo in apparenza) contendenti che, se spassosi da vedere in video, diventano tutto un altro paio di maniche quando si ha il controller in mano.