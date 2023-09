Final Fantasy 7 Rebirth: Nomura svela a che punto si fermerà il gioco, in attesa del terzo capitolo

Ovviamente quanto leggerete poco sotto può essere considerato uno spoiler. Se non volete in alcun modo sapere a che punto del gioco originale si concluderà Final Fantasy 7 Rebirth, non proseguite con la lettura. Siete stati avvisati!

Final Fantasy 7 Rebirth: le parole di Nomura sulla fine del gioco (spoiler)

Tramite il PlayStation Blog italiano possiamo leggere queste parole, secondo la traduzione ufficiale fornita da Sony: "Nomura: Lo abbiamo accennato in un paio di occasioni, ma l'ordine in cui sarà possibile esplorare le varie location non sarà lo stesso del gioco originale, e ci saranno alcuni cambiamenti. Per esempio, Wutai, una delle location più importanti, non farà parte del percorso di Final Fantasy VII Rebirth e sarà possibile visitarlo nel prossimo capitolo. Sebbene ci siano dei cambiamenti nell'ordine dei luoghi, le location mostrate in questo titolo si estendono fino alla "Capitale Dimenticata", dove vi attenderà il destino più grande di Final Fantasy VII."

Final Fantasy 7 Rebirth, quindi, ci porterà fino alla Capitale Dimenticata e li si interromperà, preparandoci al terzo remake.

