Final Fantasy 7 Rebirth, durata dell'esclusività minima per PS5 svelata

Durante lo State of Play di settembre 2023 Sony e Square Enix hanno mostrato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth - seguito di Remake - svelando anche la data di uscita. Come già sapevamo, inoltre, il gioco sarà disponibile solo su PS5 , almeno inizialmente. Quanto durerà il periodo di esclusività? Almeno tre mesi .

Final Fantasy 7 Rebirth, "almeno fino al"

Cait Sith in Final Fantasy 7 Rebirth

La parte importante della comunicazione di Sony è quel "almeno fino al". Questo significa che l'accordo tra PlayStation e Square Enix è ufficiale fino a tale data, ma non dobbiamo aspettarci che il 30 maggio 2024 venga pubblicata la versione PC (o Xbox, se è per questo) di Final Fantasy 7 Rebirth.

Final Fantasy 7 Remake aveva un accordo di esclusività pari a un anno, ma alla fine è stato necessario aspettare ben di più per la versione PS5. Nel caso di Final Fantasy 16, l'esclusività è di sei mesi, ma in realtà il gioco non arriverà su PC nel 2023, ma solo il prossimo anno: perlomeno in questo caso è stato confermato che il team è al lavoro sulla versione computer.

In breve, se siete molto interessati al gioco è conveniente acquistare direttamente la versione PS5, visto che la versione PC potrebbe richiede un po' di tempo. Vi ricordiamo infine che è stata annunciata la Collector's Edition, ecco prezzo e contenuti per l'Italia.