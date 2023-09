Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, un nuovo trailer fa la panoramica del gioco

Si parla quindi della campagna cinematografica in single player, in cui le missioni saranno intervallate da sequenze narrative, della modalità Eternal Conquest, con decine di battaglie da selezionare da una mappa dinamica, della modalità multigiocatore, che consentirà di sfidare altri esseri umani online, e dell'editor di mappe, che consentirà di crearsi dei campi di battaglia personalizzati.

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo trailer di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin , mirato a fare la panoramica completa di quelli che saranno i contenuti del gioco.

Un mondo in guerra

Per il resto vi ricordiamo che Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin uscirà il 17 novembre 2023. È in sviluppo per PC e console. Chi lo prenoterà potrà giocarci in accesso anticipato.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.