Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, il provato dell’RTS più brutale degli ultimi anni

Nel mondo di Warhammer ogni scusa è buona per combattere. Pensate che anche un regno selvaggio e inospitale come Ghur, conosciuto anche come il Regno delle Bestie, può diventare terreno di scontro capace di attrarre eserciti come il miele attrae le api. Chi riuscirà a sopravvivere agli scontri che avvengono in uno dei più angusti degli otto regni dei mortali? Per scoprirlo abbiamo provato Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin , strategico in tempo reale di Frontier Developments che promette scintille... quelle dei martelli che cozzano contro gli scudi, naturalmente.

La campagna single player

I combattimenti di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sono brutali

La prima parte della versione anteprima di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin che ci è stata sottoposta da Frontier Developments, ci ha permesso di provare la prima missione della campagna single player, essenzialmente la mappa tutorial. Probabilmente gli sviluppatori l'hanno scelta sia perché completa e non troppo anticipatoria dei contenuti della versione finale, sia perché ci servivano le basi per poi giocare in multiplayer. La missione in sé era estremamente guidata (del resto è un tutorial) e narrativa, con il sistema di gioco che ci chiedeva via via di compiere diverse azioni per andare avanti, spiegate per filo e per segno e impossibili da fallire. Abbiamo quindi prima guidato un gruppo di Figli Eterni della Tempesta, una delle fazioni, con cui abbiamo potuto studiare il sistema di movimento, quello di combattimento, l'uso delle abilità e alcune meccaniche stealth, senza approfondire nulla (giusto specificarlo), quindi abbiamo dovuto guidare un secondo gruppo formato da eroi molto forti, con cui abbiamo concluso la missione andando alla ricerca del team precedente.

Come intuibile, abbiamo appreso le basi del gioco e nulla più. Quindi ci è stato spiegato che è possibile superare gli avversari più forti cercando di passare inosservati (nel caso si posseggano unità con un'abilità specifica), abbiamo imparato il sistema di conquista e di costruzione, senza però sfruttarlo in alcun modo nel corso della partita e abbiamo padroneggiato l'arte della fuga dagli scontri che si stanno mettendo male. Il tutto intervallato da alcuni filmati di ottima qualità, che ci hanno presentato a grandi linee lo scenario, senza però andare troppo a fondo. Non vale nemmeno la pena di ripetere che, essendo il tutorial, non ci aspettavamo niente di più.

Stando a quanto ci è stato detto, la campagna diventerà progressivamente più difficile (non stentiamo a crederlo) e si aprirà a tutte le fazioni presenti nel gioco. Rimane da vedere quanto sarà guidata e quale sarà l'intreccio delle varie missioni, tutti elementi che rimangono ancora sconosciuti. Ciò che sappiamo è che la storia è stata scritta da Gavin Thorpe - già autore di Black Library - e che Frontier la sta tenendo ben nascosta, sicuramente per parlarne in qualche occasione specifica.