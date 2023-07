OnePlus Nord 3, la recensione dello smartphone Android medio gamma che fa tutto bene

All'interno della vasta offerta di OnePlus, le note più liete negli ultimi anni sono venute probabilmente proprio dalla serie Nord, una gamma di smartphone Android di fascia media che si è saputa sempre distinguere per un convincente approccio all rounder, cercando cioè di proporre dispositivi che magari non presentavano soluzioni eclatanti ma che si sforzavano di garantire un buon rendimento in ogni singolo reparto, il tutto a un prezzo concorrenziale. In questa recensione di OnePlus Nord 3 andiamo a scoprire l'ultimo nato della gamma media dell'azienda cinese, disponibile da oggi a 449€ per la versione 8/128 GB e 549€ per quella 16/256 GB con un'offerta early bird sul sito ufficiale per tutto il mese di luglio. OnePlus Nord 3 è il nuovo smartphone Android di fascia media che punta a bissare il successo dei precedenti modelli della serie Dopo l'upgrade fin troppo conservativo di OnePlus Nord 2T dello scorso anno, la compagnia è dunque pronta a rilanciarsi con uno smartphone che promette non solo di migliorare sostanzialmente l'offerta del predecessore, ma soprattutto di imporsi per l'ennesima volta come un punto di riferimento per la fascia media, andando a bissare i successi registrati dai primi due modelli della serie. Vediamo dunque nel dettaglio le qualità di OnePlus Nord 3 e cerchiamo di capire se l'azienda è riuscita a limare i (pochi) difetti dei modelli precedenti.

Caratteristiche tecniche La confezione di OnePlus Nord 3 e la sua dotazione di accessori Sotto il cofano di OnePlus Nord 3 batte un MediaTek Dimensity 9000, un octa core con processo produttivo a 4 nanometri, ovvero un SoC che i più attenti si ricorderanno essere stato adottato da alcuni top di gamma della scorsa stagione e che in un dispositivo di fascia media come questo è davvero grasso che cola, specialmente in questo periodo di spending review per i produttori. Non si tratta comunque dell'unico highlight di una scheda tecnica che si dimostra davvero ben assortita, dato che al suo fianco troviamo una più che valida GPU Mali G710 e una dotazione di memorie di tutto rispetto: parliamo infatti di 8/16 GB di RAM di tipo LPDDR5X (la più veloce sul mercato) e 128/256 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Da segnalare come la RAM possa essere espansa con un massimo di 12 GB virtuali andando a toccare così vette davvero elevatissime per il segmento. Non manca nulla nemmeno in termini di connettività, che comprende 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta infrarossi: come nel predecessore, non c'è invece il jack audio da 3,5 mm, una scelta che tuttavia, considerando l'andamento del mercato, non ci sentiamo di condannare.

Per quanto riguarda gli accessori compresi nella confezione, abbiamo accolto con un certo stupore l'assenza della cover trasparente in silicone che solitamente accompagna tutti gli smartphone Android medio gamma e che faceva parte della dotazione di OnePlus Nord 2T: oltre al telefono c'è spazio dunque solo per l'alimentatore SuperVOOC da 80 Watt e per il cavo USB-C rosso come da tradizione aziendale. Scheda tecnica OnePlus Nord 3 Dimensioni: 162.6 x 75.1 x 8.2 mm

162.6 x 75.1 x 8.2 mm Peso: 193.5 grammi

193.5 grammi Display: Fluid AMOLED da 6,74" Risoluzione 1240 x 2772 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 1000 Hz Luminosità di picco 1450 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 GPU: Mali G710

Mali G710 RAM: 8/16 GB di tipo LPDDR5X

8/16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 128/256 GB di tipo UFS 3.1

128/256 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1,9 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2,3 120° Macro 2 MP, f/2,4

Fotocamera frontale: Principale Wide 16 MP, f/2,0

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2 con A2DP/LE/aptX HD

5.2 con A2DP/LE/aptX HD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: IP 54

IP 54 Colori: Misty Green Tempest Gray

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 449 € 16 GB RAM + 256 GB | 549 €



Design Il design di OnePlus Nord 3 non si differenzia molto dagli ultimi esponenti della serie In un periodo in cui anche negli smartphone di fascia media si cerca un minimo di variare qualcosa in termini di design (come nel caso del recente Realme 11 Pro+), OnePlus Nord 3 preferisce andare sul sicuro, optando per uno stile molto allineato a quello dei suoi diretti predecessori e puntando piuttosto sulla qualità dell'assemblaggio e dei materiali. La cover posteriore è realizzata in Gorilla Glass 5 e nella colorazione Misty Green da noi testata presenta una finitura lucida tanto bella da vedere quanto impossibile da tenere al riparo dalle ditate. Le fotocamere posteriori sono ospitate da due moduli circolari disposti in verticale che affiorano leggermente dalla scocca, senza riquadri o isole che li delimitino dal resto del corpo del dispositivo: di fatto uno dei pochi dettagli che distinguono OnePlus Nord 3 dai suoi diretti predecessori. Le fotocamere posteriori di OnePlus Nord 3 non sono incasellate da un riquadro come nei predecessori Lo schermo da 6.74" è piatto ed è protetto da Dragontrail Glass e da una pellicola pre-applicata; è inoltre interrotto nel lato superiore da un punch hole centrale che contiene la fotocamera frontale: una piccola differenza rispetto a Nord 2T che l'aveva relegato nell'angolo sinistro. La disposizione degli elementi sulla cornice in metallo è invece la solita di casa OnePlus: tasto di accensione e alert slider sul lato destro, bilanciere per il volume su quello sinistro, porta a infrarossi e altoparlante secondario in alto e speaker principale, porta USB-C e alloggiamento per un massimo di due nanoSIM in basso. Dimensioni e peso pari a 162.6 x 75.1 x 8.2 mm per 193.5 si traducono in uno smartphone leggermente più ingombrante se messo a confronto con il predecessore ma comunque assolutamente in linea con gli standard della categoria.

Da segnalare la presenza della certificazione IP54 che testimonia come il dispositivo sia resistente alle infiltrazioni di polvere e schizzi d'acqua.

Display Il display di OnePlus Nord 3 è di ottimo livello per questa fascia di prezzo Nella corposa lista di upgrade di OnePlus Nord 3 rispetto al modello dello scorso anno non poteva ovviamente mancare il display, che in questo caso è un AMOLED da 6.74" con risoluzione 1240 x 2772. Si tratta di un pannello piatto che convince non solo per qualità dell'immagine, ma anche per un rapporto fra display e superficie anteriore del 93.5%, un bel salto rispetto al valore di 84.9% registrato da OnePlus Nord 2T: merito di cornici particolarmente sottili, che misurano appena 1.46 mm sui lati del dispositivo e 2.31 mm in basso. Sotto certi aspetti lo schermo di OnePlus Nord 3 mostra numeri da vero top di gamma, come la luminosità di picco pari a 1450 nit e il touch sampling a 1000 Hz, mentre la frequenza di aggiornamento passa dai 90 Hz del predecessore a quei 120 Hz che sono oramai una conditio sine qua non per ogni smartphone che si affaccia sul mercato: dalle opzioni si può scegliere se bloccare il refresh rate a 60 o a 120 Hz oppure se lasciare che il dispositivo scelga in automatico a seconda del contenuto visualizzato, anche se in tal caso il software scende a una soglia minima di 40 Hz e non di 1 Hz come gli LTPO più pregiati. Anche se usato per lo streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, il display di OnePlus Nord 3 fa la sua gran bella figura, grazie alla profondità di colore a 10 bit, alla copertura del 100% dello spazio DCI-P3 e sRGB e al supporto al formato HDR 10+. Per chi ama giocare con le impostazioni poi, da segnalare quattro diversi profili colore e una modalità always on display ampiamente personalizzabile.

Fotocamere L'app fotografica di OnePlus Nord 3 in azione Anche per quanto concerne il reparto fotografico, l'intento di OnePlus con Nord 3 è chiaramente votato alla versatilità piuttosto che all'ostentazione di cifre da capogiro: sotto quest'ottica va letto il setup di sensori del dispositivo, che conta su un modulo posteriore composto da una principale da 50 MP, un'ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre come selfie camera troviamo un obiettivo da 16 MP. Sotto la scocca della fotocamera principale da 50 MP c'è un sensore Sony IMX890, lo stesso montato dal flagship di famiglia OnePlus 11: una scelta di sostanza, insomma, in controtendenza con quanto fatto da alcuni competitor che puntano su obiettivi da 100 o 200 MP che poi alla prova sul campo non denotano tangibili superiorità. Dotata peraltro di stabilizzazione ottica, la principale di OnePlus Nord 3 regala scatti assolutamente convincenti per ciò che concerne luminosità, dettaglio e riproduzione dei colori, e grazie all'algoritmo proprietario TurboRAW fa la sua bella figura anche di notte, producendo immagini stabili e contraddistinte da artefatti e rumori visivi molto limitati. Capita spesso che la grandangolare da 8 MP e la macro da 2 MP in dispositivi di questa fascia di prezzo siano talmente modeste da risultare poco utilizzabili, ma nel caso di OnePlus Nord 3 la storia è leggermente diversa perché entrambi i sensori sono capaci di buone performance soprattutto in termini di capacità di incamerare la luce, risultando apprezzabili per qualche foto diversa dal solito. Decisamente valida anche la frontale da 16 MP, più che sufficiente per soddisfare le esigenze medie in termini di selfie anche in modalità ritratto grazie a una corretta applicazione dell'effetto bokeh. Discreta la resa della fotocamera con i video, che possono essere registrati a un massimo di 4K a 60 FPS ma che richiedono di scendere a 1080p per avere il massimo della stabilizzazione elettronica e il supporto dell'IA per la riduzione del rumore. +4

Batteria L'autonomia di OnePlus Nord 3 è molto solida e la batteria si ricarica completamente in circa 30 minuti Sul fronte della batteria, OnePlus ha ritenuto sufficiente apportare solo qualche piccolo accorgimento, potendo partire dalle solide basi messe in campo dal precedente modello. La capienza del modulo composto da due celle combinate sale dunque da 4500 a 5000 mAh, andando a pareggiare quello che è divenuto praticamente il valore standard degli smartphone Android di ultima generazione e garantendo un'autonomia più che sufficiente a coprire un'intera giornata di utilizzo intenso. La velocità di ricarica si attesta sugli 80 Watt utilizzando l'alimentatore incluso nella confezione, un valore notevole che consente di riempire completamente il serbatoio in circa 30 minuti ma che non è certamente da primato in una fascia media che comprende ad esempio Redmi Note 12 Pro+ con i suoi 120 W. Come altri competitori, anche OnePlus Nord 3 contempla una funzione che registra le abitudini di ricarica dell'utente per ottimizzare il procedimento e rallentare così l'invecchiamento della batteria, che l'azienda peraltro garantisce per 1600 cicli.

Assente la ricarica wireless, ma questa è tutto tranne che una sorpresa.

Prestazioni Le prestazioni di OnePlus Nord 3 nei benchmark sono davvero molto buone In un segmento come quello della fascia media nel quale ultimamente l'evoluzione tecnologica è abbastanza stagnante, trovare uno smartphone che migliori nettamente le prestazioni del suo predecessore è già una mezza vittoria: OnePlus Nord 3 fa fortunatamente parte di questa categoria, sfoggiando performance che non solo sorpassano agilmente quelle di OnePlus Nord 2T, ma che mettono il dispositivo in ottima posizione rispetto ai principali competitor. Il merito va dato principalmente al processore Dimensity 9000, un modello che invero non è stato utilizzato su tantissimi dispositivi avendo subito la concorrenza del più popolare Snapdragon 8 Gen 1 ma che conferma ancora una volta le sue indubbie qualità, riuscendo a trovare un apprezzabile equilibrio tra potenza e risparmio energetico. OnePlus dichiara che le prestazioni di Nord 3 siano superiori a quelle di Nord 2T nell'ordine del 58.6% per quanto riguarda la GPU e del 42.9%: i benchmark che abbiamo eseguito sono decisamente meno entusiastici ma confermano il trend, evidenziando comunque come lo smartphone si comporti decisamente meglio di altri dispositivi recenti che hanno preferito adottare SoC più modesti. Unica nota leggermente stonata riguarda la dissipazione del calore: nonostante l'azienda dichiari progressi in tal senso, negli stress test OnePlus Nord 3 non rimane propriamente fresco, producendo evidenti fenomeni di thermal throttling quando viene messo sotto sforzo. Lo stress test di 3DMark evidenzia una stabilità delle performance appena superiore al 70%

Videogiochi Diablo Immortal riprodotto su OnePlus Nord 3 con il menu laterale della modalità Giochi Come ormai praticamente tutti gli smartphone Android presenti sul mercato, OnePlus Nord 3 strizza l'occhio anche ai gamer, offrendo prestazioni adeguate a far girare in maniera convincente anche i titoli più pesanti come Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal o Genshin Impact e mettendo in campo qualche funzione appositamente ritagliata attorno ai videogiochi. Al di là dell'app dedicata per catalogare e ottimizzare i giochi e del menu laterale per modificare al volo diversi parametri (feature ormai presenti anche in dispositivi più umili), OnePlus Nord 3 mette in campo tecnologie proprietarie come l'HyperBoost Engine e il GPA Frame Rate Stabiliser per migliorare rispettivamente il lancio dei videogiochi e la resa del frame rate: mentiremmo se dicessimo che si tratta di feature che cambiano la vita, ma testimoniano perlomeno l'interesse del produttore cinese per il mobile gaming. 3DMark Wild Life Extreme dimostra l'ottimo piazzamento del One Plus Nord 3 in termini di performance Decisamente più tangibili e apprezzabili il notevolissimo touch sampling a 1000 Hz e il convincente feedback aptico, ma nei videogiochi si fa sentire (letteralmente) anche l'audio stereo certificato Dolby Atmos e Hi-Res Audio. Della non strepitosa dissipazione del calore del dispositivo abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, ed è inevitabile che si tratti di un aspetto da tenere in considerazione se si è gamer appassionati.

Esperienza d’uso OnePlus Nord 3 è uno smartphone molto piacevole da utilizzare OnePlus Nord 3 non aveva bisogno di fare grandi cose per imporsi come uno smartphone particolarmente piacevole da utilizzare, considerando l'attenzione che l'azienda cinese solitamente ripone nell'esperienza d'uso e le ottime referenze lasciate dagli altri modelli della gamma Nord. Per quanto sia leggermente più grande rispetto al predecessore, OnePlus Nord 3 vanta sempre una buona ergonomia: i materiali utilizzati garantiscono una presa solida, i pesi sono ben bilanciati e gestire il telefono con una mano è tutt'altro che arduo. L'alert slider, oltre ad essere un segno distintivo, è anche una bella comodità, per quanto il suo posizionamento un po' più in alto nella parte destra del dispositivo lo renda forse un pizzico più macchinoso da gestire rispetto al passato. Il supporto per OnePlus Nord 3 è garantito per tre major update e quattro anni di patch di sicurezza Nessuna sorpresa per quel che riguarda la componente telefonica, nel senso che tutto funziona bene come sempre: l'audio in chiamata è chiaro e pulito anche in vivavoce e la ricezione è risultata ottima in ogni situazione. Convincente anche la performance dei sensori biometrici, con il lettore per le impronte digitali incastonato sotto lo schermo che risulta rapido e reattivo e il riconoscimento del viso 2D che funziona egregiamente se si è disposti a sacrificare qualcosa sull'altare della sicurezza. Sul fronte software, OnePlus Nord 3 arriva ovviamente equipaggiato di Android 13 declinato tramite l'interfaccia proprietaria OxygenOS che conferma qui le sue qualità di completezza e pulizia, e in un periodo storico in cui le offerte di alcuni competitor sono sommerse da bloatware non è un dettaglio di poco conto. OnePlus Nord 3 è poi il primo dispositivo dell'azienda cinese ad essere aggiornato alla versione 13.1 della UI, che aggiunge una serie di fix minori e propone alcune app studiate appositamente per favorire il relax e staccare dalla routine quotidiana. Buone notizie anche in termini di supporto, garantito per tre major update e quattro anni di patch di sicurezza, in linea con i migliori esponenti del settore.