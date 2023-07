Xbox Game Pass, luglio 2023: annunciati i primo giochi del mese con GTA 5 ed Exoprimal

Microsoft ha annunciato i primi giochi di luglio 2023 per Xbox Game Pass, tra i quali rientrano anche GTA 5, che torna forse per la terza volta nel servizio su abbonamento Microsoft, ed Exoprimal che rappresenta un lancio al day one di notevole calibro.

Tecnicamente, bisogna dire che i primi giochi del mese erano effettivamente stati annunciati con la mandata scorsa degli ultimi titoli di giugno 2023, visto che in questi giorni sono usciti Arcade Paradise il 3 luglio e Sword and Fairy: Together Forever in uscita oggi all'interno del catalogo, ma in questo caso si tratta della prima mandata standard dei titoli in arrivo per gli abbonati questo mese.