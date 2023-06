Xbox Game Pass, giugno 2023: scopriamo gli ultimi giochi del mese

Proseguiamo la panoramica dei giochi di Xbox Game Pass in arrivo a giugno 2023 con i titoli annunciati per la seconda metà del mese, che portano un'altra buona dose di esperienze variegate al catalogo del servizio in abbonamento. È proprio di questi giorni la notizia che Microsoft ha intenzione di incrementare il prezzo dell'abbonamento console a Game Pass e di Xbox Series X, allineando quest'ultima al prezzo della concorrente PS5. Per quanto riguarda la sottoscrizione, l'incremento di prezzo riguarda la versione console del servizio e il tier Ultimate, mentre resta invariato il PC Game Pass. Non si tratta di un incremento di grande rilievo, ma dimostra un possibile trend verso l'alto che Xbox potrebbe adottare a più riprese, una volta raggiunta una certa maturità del servizio, ma si tratta solo di supposizioni. Per il momento, bisogna dire che il prezzo è ancora ampiamente giustificato dalla quantità e dalla qualità di giochi proposti ogni mese, come vediamo anche in questo caso.

Need for Speed Unbound (EA Play) - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 22 giugno Need for Speed Unbound mischia realismo e street art nella rappresentazione Dal Vault di EA Play arriva Need for Speed Unbound, con un'introduzione un po' a sorpresa considerando che è uscito sul mercato solo qualche mese fa. Il nuovo capitolo della storica serie di racing game arcade è riuscito a svecchiare il franchise con alcuni elementi davvero particolari, a partire dallo stile grafico che mischia elementi estremamente realistici ad altri fumettosi e astratti, riuscendo in maniera convincente a riproporre su schermo uno spirito da street art in movimento, tutta a tema motoristico. Come abbiamo riferito anche nella nostra recensione di Need for Speed Unbound, il gioco ha una forte caratterizzazione data dalla particolare impronta stilistica praticamente unica, sebbene la struttura sia sostanzialmente derivata dal precedente capitolo Heat, con i sui pro e contro. In ogni caso, resta un ottimo gioco di guida arcade che rappresenta probabilmente uno dei migliori episodi della serie usciti in questi anni: da provare.

The Bookwalker - Console e PC, 22 giugno The Bookwalker presenta ambientazioni e personaggi ispirati a classici letterari Tra le uscite al day one più interessanti di questa mandata di giochi su Game Pass c'è sicuramente The Bookwalker, un'affascinante avventura narrativa che si svolge in un'ambientazione perfettamente in linea con la sua struttura: tra libri che rappresentano vari mondi da esplorare. Protagonista della storia è lo scrittore Etienne Quist, il quale si ritrova condannato da un regime totalitario a smettere di scrivere, dovendo ripiegare su un'occupazione alternativa molto particolare. In qualità di biblionauta, viene ingaggiato da un datore poco raccomandabile per esplorare sei libri alla ricerca di oggetti misteriosi e dotati di particolari poteri. In The Bookwalker ci troviamo dunque a viaggiare per questi sei mondi, caratterizzati da evidenti riferimenti a classici letterari, interagendo con personaggi attraverso dialoghi e risolvendo enigmi, nonché combattendo con un sistema a turni che risulta forse l'elemento meno riuscito di un complesso strano ma molto affascinante.

Bramble: The Mountain King - Console, PC e Cloud, 27 giugno Bramble: The Mountain King è un'avventura tra scenari meravigliosi e creature inquietanti Il fiabesco sta tornando di moda nei videogiochi e Bramble: The Mountain King ne è un'ulteriore dimostrazione. Il recupero di ambientazioni e suggestioni che derivano dal folklore e dalla narrativa tradizionale può portare a risultati molto interessanti in ambito videoludico e questo nuovo titolo di Dimfrost Studio ricade precisamente in questa casistica, mettendo in scena l'incredibile avventura di Olle, un ragazzino che cerca di salvare la sorella. Bramble: The Mountain King ci porta lungo uno strano, meraviglioso e inquietante viaggio tra ambientazioni che richiamano i racconti tradizionali del Nord Europa, tra scenari magici, creature leggendarie e sfide epiche. Si tratta a tutti gli effetti di immergerci in una fiaba in forma di action adventure in terza persona, ma un racconto di quelli ispirati alle tradizioni più antiche, in cui le minacce sono ovunque e crudeli, anche per un giovane ragazzo intenzionato a fare del bene.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch - Xbox Series X|S, PC e Cloud, 27 giugno F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ha uno stile pseudo-cyberpunk Il team cinese TiGames ha convinto un po' tutto con il suo gioco d'esordio sul mercato globale ora in arrivo su Game Pass, ovvero F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Dietro questo strano titolo troviamo un metroivania solido, sebbene non propriamente innovativo o eccellente in qualche aspetto particolare. Il mondo costruito per mettere in scena l'avventura del coniglio antropomorfo Rayton è comunque abbastanza originale da rendere il tutto un'esperienza molto particolare: la storia riguarda animali antropomorfi in un mondo dilaniato da una lunga guerra, alle prese con scontri intestini tra la Legione Robotica, la Resistenza e la Banda di Ratti. Questa caratterizzazione riesce a dare una spiccata identità a F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, almeno sul fronte narrativo ed estetico, mentre il gameplay ben rifinito delinea un gioco costruito con grande equilibrio, in grado di appassionare sia i fan dei metroidvania che i giocatori alla ricerca di un action dall'aspetto peculiare.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town - Console e PC, 29 giugno Story of Seasons: Friends of Mineral Town, un momento di relax Prima della recente ondata di sandbox ad ambientazione più o meno agricola, Natsume e poi Marvelous avevano avviato la proficua serie di simulazioni di vita Harvest Moon, da cui deriva anche il qui presente Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Dagli anni 90 a oggi la struttura si è ampliata a comprendere ulteriori caratteristiche rispetto a quelle iniziali, ma lo spirito è rimasto sostanzialmente intatto: si tratta di prendere parte alla vita di un personaggio all'interno di un'ambientazione agreste, con la necessità di occuparsi della gestione di una fattoria, della raccolta di risorse e di numerose attività che servono per rendere il proprio villaggio più ricco. A questo si aggiungono anche ulteriori elementi di gioco collaterali che ci portano ad approfondire le relazioni con altri personaggi e, in generale, immergerci nella tranquilla e romantica vita del contadino virtuale in salsa nipponica, un'esperienza davvero consigliata soprattutto nel clima estivo, proprio il periodo in cui Story of Seasons: Friends of Mineral Town arriva su Game Pass.

Arcade Paradise - Console e PC, 3 luglio Arcade Paradise ci immerge in una sala giochi anni 90 A proposito di gestionali molto peculiari ecco arrivare Arcade Paradise, un gioco in grado di creare dipendenza e trasportarci nel suo mondo così vicino alla realtà degli anni 90. Sviluppato da Nosebleed Interactive, Arcade Paradise è una simulazione vera e propria, incentrata sulla gestione di una sala giochi nel periodo d'oro in cui queste spopolavano nel mondo. Per arrivare a competere nel luminoso panorama degli arcade è però necessario fare parecchia strada: Ashley, la protagonista del gioco, si ritrova a dover gestire la lavanderia di famiglia ma il suo sogno è trasformarla in una sala giochi. Parte da qui la sua scalata verso il successo: sistemando lavatrici, raccogliendo gomme da masticare usate e ricavando monete da reinvestire in scintillanti coin-op sempre più avanzati e attraenti, in modo da richiamare un pubblico sempre più ampio e investire maggiormente in ulteriori videogiochi, che ovviamente possono anche essere provati in prima persona, con vari cloni di giochi famosi ricostruiti dentro la simulazione.