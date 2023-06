Final Fantasy 16, come ottenere il Chocobo

Nonostante Final Fantasy 16, come evidenziato dalla recensione, abbia messo sul piatto una versione molto più asciutta di quell'esplorazione che è sempre stata un vero e proprio marchio di fabbrica della serie, la navigazione delle mappe aperte introdotte dal team di Yoshida è un atto piuttosto dispendioso in termini di tempo. Dato che persino lo scatto è soggetto a un tempo di attivazione, è molto utile poter contare su uno strumento capace di agevolare la navigazione delle grosse regioni già note.

In questa pagina vediamo come ottenere il Chocobo in Final Fantasy 16, un'operazione in sé e per sé piuttosto semplice ma che potrebbe sfuggire a molti giocatori, specialmente a chi ha poco tempo a disposizione per giocare e, vista la scarsa qualità delle missioni secondarie, ha scelto di saltarle per dedicarsi unicamente alla principale. Per ottenere la cavalcatura, infatti, bisogna completare una delle pochissime missioni secondarie importanti, ovvero quelle che non sono segnalate solamente dal classico simbolino verde, ma anche da un simbolo "+", che proprio come nel quattordicesimo capitolo online sta a segnalare che la ricompensa per l'attività è piuttosto importante.

Prima di lasciarvi al resto, vi ricordiamo che abbiamo pubblicato la guida completa di Final Fantasy 16, un compendio importante per completare il gioco nella sua interezza.