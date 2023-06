Final Fantasy 16, la posizione di tutti i Cronoliti

Per sapere come affrontarle facilmente, vi consigliamo di consultare la nostra guida dedicata che potete trovare all'interno della guida completa di Final Fantasy 16 .

In questa guida abbiamo raccolto la posizione esatta di tutti i Cronoliti presenti in Final Fantasy 16 , segnalando anche le indicazioni precise per raggiungerli. Ci sono però un paio di cose da tenere a mente prima di mettersi alla loro ricerca: i Cronoliti non saranno attivi fin dall'inizio dell'avventura, ma s'illumineranno solamente dopo che avrete ottenuto una certa quantità di Eikon. Il primo che potrete affrontare è infatti quello di Garuda, che sarà disponibile solamente in seguito al completamento dell'intera regione desertica del Velkroy. Solo allora potrete affrontare le sfide.

Il secondo Cronolito, ovvero quello dedicato a Bahamut , si trova esattamente nell'angolo più a nord-est delle scogliere che si stagliano oltre Piana Nord. Fate attenzione perché lungo la strada si parerà anche una Caccia di Grado A che potrebbe mettervi in difficoltà, a seconda del livello a cui siete. Vi ricordiamo anche in questo caso che il Cronolito non si attiva finché non avrete ottenuto i poteri del rispettivo Eikon.

Il primo Cronolito di Sanbreque si trova esattamente in fondo al sentiero che conduce verso Caer Norvent; affrontando la trama vi fermerete molto prima della fine della strada, e gli sviluppatori hanno posto appositamente questo limite per impedirvi di incappare nel Cronolito. Raggiungendo il vicolo cieco alla fine del percorso v'imbatterete nel Cronolito di Ramuh .

Cronoliti di Dhalmekia

All'estremo nord del Velkroy

All'estremità nord del deserto del Velkroy c'è un piccolo villaggio abbandonato che funge da cancello per la parte settentrionale della mappa, facilmente riconoscibile a causa della tempesta di sabbia che l'avvolge costantemente. Questo è il primo Cronolito nel quale potrete imbattervi in questa regione, tuttavia per ragioni di trama non sarà possibile attivarlo finché non avrete chiuso tutte le questioni in sospeso nella Repubblica di Dhalmekia, dato che l'Eikon in questione è proprio Titano.

Nei canyon popolati di macchinari dei Caduti

Verosimilmente, quello di Garuda è il primo Cronolito in assoluto che vi sarà possibile affrontare. L'area in cui si trova, tuttavia, non è disponibile per l'esplorazione fino al momento in cui vi incamminerete verso il Dominio Cristallino; le strade chiuse nella zona sud del Velkroy si apriranno all'improvviso, lasciandovi esplorare il canyon dei caduti che ospita il Cronolito. Si tratta senza dubbio della migliore prova di maestria degli Eikon da cui iniziare.