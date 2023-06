I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde, data di uscita e trailer della nuova puffosa avventura

Microids e gli sviluppatori di Osome Studio hanno presentato oggi il primo trailer ufficiale de I Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde, annunciandone anche la data di uscita precisa: sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal 2 novembre 2023, sia in formato fisico che in digitale.

Il filmato ci offre un primo assaggio del gameplay, che offre un mix di fasi platform e combattimenti, in cui dovremo sfruttare i gadget di Inventore per superare gli ostacoli sul nostro cammino.

Sequel di Missione Vilfoglia, i Puffi 2: Il Prigioniero della Pietra Verde è un action adventure con meccaniche semplici e intuitive in cui i giocatori vestono i panni di Quattrocchi, Inventore, Tontolone e Tempesta per sventare i piani del malvagio Stolas, che intende creare un regno del terrore. Per riuscire nell'impresa i nostri eroi potranno fare affidamento su un alleato totalmente inaspettato, Gargamella, che aiuterà i Puffi a recuperare i frammenti della Pietra Verde necessari per

È possibile affrontare l'intera avventura in solitaria o in compagnia di amici e familiari grazie alla modalità cooperativa.

"Puffo Pratico ha creato un'invenzione rivoluzionaria: PuffoMix! Tuttavia, manca un ingrediente fondamentale, la Pietra verde, che è nelle avide grinfie di Gargamella. Quindi Puffo Pratico e la sua squadra partono in missione per recuperare la famosa pietra dal laboratorio di Gargamella, ma un passo falso fatale la fa esplodere e i suoi frammenti si spargono per tutta la Terra maledetta", recita la descrizione ufficiale.

"Oltre a liberare nella natura i suoi incredibili poteri di copiare e decomporre la materia, la Pietra verde ha liberato il malvagio Stolas, un nuovo ordine deciso a creare un regno di terrore. Un team di esperti costituito da 4 Puffi deve quindi avventurarsi attraverso vari teletrasporti per trovare i frammenti della Pietra verde e ricomporli prima che faccia precipitare il mondo nel caos. Ben equipaggiati, i Puffi possono contare sul PuffoMix e su un alleato inaspettato...Gargamella!"