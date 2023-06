Classifica UK: Final Fantasy 16 è primo, Diablo 4 scivola all'ottavo posto

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito in formato fisico. Al primo posto troviamo Final Fantasy 16, seguito da The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Di seguito abbiamo riportato le prime 20 posizioni:

Final Fantasy 16 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Sonic Origins Plus Call of Duty: Modern Warfare 2 F1 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Diablo 4 Hogwarts Legacy FIFA 23 Aliens: Dark Descent Forspoken Saints Row Star Wars Jedi: Survivor Crash Team Rumble Minecraft GTA 5 Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Sports Pokémon Violetto

Come già anticipato da Christopher Dring poche ore fa, Final Fantasy 16 ha conquistato la vetta della classifica nella settimana di lancio, tuttavia le copie vendute sono nettamente inferiori a quelle registrate dal precedente capitolo della serie. Parliamo tuttavia del mercato retail e va considerato che dal 2016 (l'anno di lancio di FF15) a oggi un numero maggiore di utenti preferisce acquistare i giochi in digital delivery, dunque dovremo attendere i dati delle copie digitali per avere il quadro completo.

Al secondo posto troviamo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che probabilmente è destinato a occupare le prime posizioni della classifica anche nelle prossime settimane, vista la calorosa accoglienza di critica e pubblico, mentre nel gradino più basso del podio si piazza Sonic Origins Plus, la nuova riedizione dei giochi classici del porcospino blu di Sega. Meno frizzante il debutto di Crash Team Rumble che si è piazzato solo quindicesimo.

La classifica inglese di oggi mette in evidenza anche un calo delle vendite fisiologico di alcuni degli ultimi giochi maggiori arrivati sul mercato. Ad esempio, rispetto alla scorsa settimana Diablo 4 è scivolato dal terzo all'ottavo posto, mentre Street Fighter 6 addirittura è passato dalla decima alla ventunesima posizione. Discorso simile per Star Wars Jedi: Survivor, che è sceso dal nono al quattordicesimo posto.