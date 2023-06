Final Fantasy 16 è primo in UK ma ha venduto molto meno di FF15 al lancio, su disco

In attesa della classifica completa, veniamo a sapere che Final Fantasy 16 è il gioco più venduto della settimana nel Regno Unito, tuttavia sembra che abbia venduto molto meno di Final Fantasy 15 al lancio, almeno per quanto riguarda il mercato fisico.

Non ci sono ancora dati più completi, ma intanto, come di consueto, l'editor di GamesIndustry, Chris Dring, ha anticipato qualcosa sulla classifica riferendo che Final Fantasy 16 è stato, senza grande sorpresa, il gioco più venduto della settimana appena trascorsa nel Regno Unito.



Come riportato nel tweet, tuttavia, sembra che non sia stato un lancio "particolarmente forte". Il giornalista ha spiegato che le vendite di copie fisiche per Final Fantasy 16 sono state il 74% più basse rispetto a quelle registrate al lancio di Final Fantasy 15, il capitolo precedente della serie.

Ovviamente ci sono da fare dei distinguo sui dati in questione: intanto si parla sempre e solo di mercato UK e solo per quanto riguarda il mercato fisico. Nel 2016, al lancio di Final Fantasy 15, questo rappresentava una porzione maggiore del mercato globale rispetto ad ora, con il digitale che è aumentato in maniera considerevole negli anni.

Inoltre, Final Fantasy 15 è stato lanciato su PS4 e Xbox One, mentre il nuovo capitolo è un'esclusiva PS5, sebbene le vendite fisiche di titoli Square Enix su Xbox siano comunque notoriamente non altissime, dunque il confronto non è del tutto illecito su questo fronte. Di recente, abbiamo visto il nuovo trailer del gioco, pieno di atleti e sportivi famosi, mentre vi ricordiamo ovviamente la nostra recensione di Final Fantasy 16.