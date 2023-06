Diablo 4 down: il gioco non funziona in America a causa di un attacco DDoS

Blizzard ha comunicato che Diablo 4 sta incontrando dei problemi almeno in America, con il supporto attualmente offline a causa di un attacco DDoS, cosa che ha portato un down al sistema e, di fatto, rende il titolo in questione non funzionante sulle varie piattaforme.

Trattandosi di un gioco con supporto online obbligatorio e connessione costante, se non si riesce a effettuare il login iniziale si rimane di fatto chiusi fuori, con Diablo 4 che risulta inaccessibile, ed è proprio questo che sta accadendo in questi minuti, in base a quanto riferito dalla stessa Blizzard.



Come possiamo vedere nel tweet riportato qui sopra, almeno per quanto riguarda le sezioni americane di Blizzard, Diablo 4 è offline, con il team che sta investigando sulla questione, che sembra riguardare un problema legato all'autenticazione sui server.

Non c'è ancora una spiegazione ufficiale da parte del team, ma uno screenshot riporta un messaggio piuttosto chiaro dal client ufficiale, nel quale si legge che "Stiamo attualmente subendo un attacco DDoS, cosa che potrebbe causare un'alta latenza e possibili disconnessioni".

Diablo 4 sotto attacco DDoS, uno screenshot del client

Dunque il problema sembra derivare da un attacco esterno che punta a sovraccaricare i server, rendendo impossibile a molti giocatori di potersi autenticare e connettersi al servizio di gioco. Restiamo in attesa di eventuali evoluzioni sulla questione.