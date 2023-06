WhatsApp ora consente l'invio di foto e video in alta qualità, ecco come fare

Dopo l'inserimento in beta, WhatsApp ha introdotto ora in versione definitiva la possibilità di inviare foto e video in alta qualità, attraverso un'impostazione inserita all'interno del menù principale che potrebbe non essere facilmente visibile: vediamo dunque come abilitare l'invio di immagini e video in alta qualità.

Per prima cosa si tratta di aprire WhatsApp e accedere alle Impostazioni: a questo unto bisogna scorrere fino a "Spazio e Dati", cosa che ci porta all'interno di un'altro gruppo di opzioni una volta toccato il titolo. A questo punto si deve scorrere fino a "Qualità caricamento media" e cliccando sulla riga appena sotto (che di default dovrebbe essere impostata su "Auto", è possibile accedere a un altro sotto-menù.

Questo comporta di scegliere fra tre opzioni possibili: Auto (che risulta consigliato dal sistema di default), Migliore Qualità o Risparmio Dati. Per inviare media in alta qualità bisogna ovviamente scegliere l'opzione di mezzo, ovvero "Migliore Qualità".

In questo caso, immagini e video vengono caricati alla qualità migliore possibile in base agli algoritmi dell'app, cosa che ovviamente si riflette in una maggiore dimensione dei file e dunque una possibile attesa più lunga per l'invio, oltre ad andare ad occupare più spazio nello smartphone.

Si tratta chiaramente di scegliere tra la volontà di contenere le dimensioni dei file o di puntare sulla qualità e, in base alle preferenze, selezionare l'opzione più congrua tra Risparmio Dati, Migliore Qualità o la seleziona automatica che è di fatto una via di mezzo.

Tra le novità emerse di recente per WhatsApp c'è anche la possibilità di modificare i messaggi entro 15 minuti dopo l'invio, oltre a usare lo stesso account su più smartphone.