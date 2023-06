Indiana Jones: l'esclusiva Xbox e PC sarà sia in prima che in terza persona, per un leaker

Spuntano alcuni dettagli su Indiana Jones, il nuovo gioco dedicato alla serie e in sviluppo presso MachineGames come esclusiva Xbox e PC, con un leaker che riferisce l'utilizzo di un'inquadratura mista, che comprende momenti sia in prima che in terza persona.

Non si tratta ancora di informazioni ufficiali, le quali praticamente non esistono nonostante il gioco sia stato annunciato ormai da alcuni anni, bensì di dettagli diffusi da Nick "Shpeshal Nick" Baker, leaker il cui curriculum non garantisce del tutto sulla veridicità di queste informazioni, a dire il vero.

Questa settimana abbiamo scoperto che Indiana Jones sarà un'esclusiva Xbox e PC, con l'informazione che è emersa durante il processo dell'FTC a Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard. Sebbene la questione fosse ipotizzata, la conferma dell'esclusiva è emersa da Pete Hines di Bethesda durante uno degli interrogatori del processo, con Phil Spencer a confermare che si tratti di un'operazione simile a quella che ha reso Spider-Man un personaggio esclusivo per le piattaforme PlayStation.

Shpeshal Nick ha svelato, all'interno del nuovo podcast XboxEra, di aver saputo da una fonte non meglio identificata che Indiana Jones avrà un approccio misto, con un'inquadratura che passa in vari momenti dalla prima alla terza persona. "Non so se sia una cosa finalizzata o no, perché il gioco è ancora piuttosto lontano, ma in base a quanto mi hanno detto, avrà tutte e due le inquadrature", ha affermato Baker.

"Non è come Starfield, che consente di scegliere una delle due", ha aggiunto, "da quello che ho capito, ci saranno alcune sezioni specifiche: alcune saranno in terza persona, alcune in prima persona, non ho altri dettagli".

D'altra parte, questa descrizione potrebbe tornare con quanto Todd Howard di Bethesda aveva detto in precedenza su Indiana Jones: parlando su podcast di Lex Fridman, Howard aveva riferito "Direi che si tratta di un misto, è qualcosa di unico. Non è solo una cosa ma ne fa diverse, che sia io che MachineGames volevamo riuscire a inserire in un gioco. Dunque si tratta di una soluzione veramente unica".