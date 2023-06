Comicon di Bergamo: i cosplay fotografati all'evento di questa settimana

Il nostro inviato speciale Luca Porro ha scattato un po' di foto ai cosplay presenti al Comicon di Bergamo, che potete vedere nella galleria riassuntiva riportata qui sotto per l'evento in corso questo fine settimana nella città lombarda.

Nelle foto vediamo un assortimento alquanto variegato: si va da Deadpool a Spider-Man, da Rei Ayanami a Misty, c'è veramente un po' di tutto nella raccolta di immagini inviate da Luca in quel del Comicon di Bergamo.

Potete dunque vedere questa misto di reinterpretazioni varie nella galleria riportata qui sopra, con alcuni scorci della fiera ma soprattutto costumi, parrucche e accessori riprodotti in maniera davvero impeccabile.

Il Comicon di Bergamo si è svolto dal 23 al 25 giugno 2023, dunque oggi è la sua giornata conclusiva. Si tratta di una fiera dedicata al fumetto, ai manga, all'animazione ma non solo: gli eventi fissati sono tanti e comprendono anche i mondi del cinema, delle serie TV e dei videogiochi.

Tra gli ospiti speciali del Comicon di Bergamo del 2023 ci sono stati Giorgio Cavazzano, Sio, Milo Manara, Cristina d'Avena, Bruno Bozzetto, Fraffrog, Leo Ortolani e tanti altri, compresi anche personaggi più affini all'universo videoludico come Sabaku no Maiku e Cydonia, dunque si è trattato do un evento in grado di coprire una notevole quantità e varietà di gusti e passioni.