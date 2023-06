Agatha: Coven of Chaos, Aubrey Plaza afferma che è l'opera Marvel 'più sofisticata in circolazione'

Uno degli show Disney+ più attesi della Marvel è Agatha: Coven of Chaos e la recente aggiunta di Aubrey Plaza al cast non ha fatto altro che accrescere l'interesse per la serie. Plaza ha recentemente parlato del suo ruolo e di quanto si stia divertendo con il personaggio in un'intervista a THR. Ha anche detto che secondo lei la serie offre il materiale Marvel "più sofisticato in circolazione".

"Coven of Chaos è stato così divertente. Desideravo molto lavorare con Kathryn Hahn, penso che sia davvero fantastica", ha detto Plaza. "E senza dire nulla di preciso, mi sono divertita un sacco. Ho amato anche il mio personaggio e credo che sia il materiale Marvel più sofisticato che ci sia. Quindi, è stato bello entrare in quel mondo con quelle persone in particolare".

L'Agatha di Hahn è diventata rapidamente uno dei personaggi preferiti in WandaVision e i fan sono entusiasti di vederla tornare sul piccolo schermo in Coven of Chaos. "La amo così tanto. Adoro le streghe. Sento che questa è esattamente la parte che dovrei interpretare in questa fase della mia vita", ha detto Hahn, "e devo dirvi che in questo show abbiamo la congrega più sexy del pianeta. Non vedo l'ora che tutti voi vediate questa congrega".

Agatha di Kathryn Hahn in Wandavision

