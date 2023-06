Warhaven, abbiamo provato il multiplayer fantasy medievale di Nexon

Ebbene, grazie alla demo disponibile in occasione dello Steam Next Fest ci è sembrato fosse il caso di indossare l'armatura, impugnare la spada e lanciarci a testa bassa in questa interessante esperienza che sembra già praticamente pronta per il lancio, previsto per l'estate: abbiamo provato Warhaven e siamo qui a raccontarvi le nostre sensazioni.

Spettacolari assedi, battaglie su larga scala e un pizzico di magia: sono questi gli ingredienti principali di Warhaven , il nuovo multiplayer competitivo free-to-play di Nexon ispirato in maniera piuttosto palese a For Honor, sebbene in questo caso la formula preveda un sistema di combattimento meno sofisticato e qualche richiamo in più al sovrannaturale.

La demo e i suoi contenuti

Warhave, le truppe si preparano all'assalto

Accessibile dal 18 al 26 giugno, la demo di Warhaven fa il punto sugli aggiornamenti che Nexon ha apportato all'esperienza rispetto ai test precedenti, proponendo dunque non solo un set di meccaniche differenti (in particolare per quanto concerne le collisioni e l'interazione con lo scenario), ma anche un roster di personaggi e una selezione di mappe e modalità in parte inediti.

Per quanto concerne i personaggi, la rosa è composta da sei guerrieri, ognuno dotato di caratteristiche ed equipaggiamento differenti: Blade, con il suo spadone a due mani; Spike, con l'armatura leggera e la lunga lancia; Warhammer, che impugna un devastante martello da guerra; Guardian, un tank dotato di un grosso scudo; Hush, un'assassina veloce e letale con le sue lame ricurve; e Smoke, la tipica unità di supporto in grado di guarire i compagni.

Una delle peculiarità di Warhaven è l'indicatore della fede, che sale nel corso della battaglia e che consente, una volta pieno, di trasformarsi per alcuni secondi in Immortali. La demo ne include quattro: Martyr, una spietata amazzone dall'armatura argentata; Raven, che attacca dalla distanza con i suoi uccelli di fuoco; Hoet, una sorta di guardiano del mondo dei morti; e infine Darkgale, che combatte in sella al suo destriero.

Veniamo infine a mappe e modalità, rappresentate in questo caso dagli scenari di Moshabarg e Gella per quanto concerne la stipulazione Dominion, in cui le due squadre da sedici giocatori devono prendere il controllo di tre punti e difenderli per riempire l'indicatore del morale prima degli avversari; e dagli scenari di Podden e Sihan e per quanto concerne la stipulazione Skirmish, in cui la zona da conquistare è una soltanto.

Il design delle ambientazioni è interessante e si sviluppa un po' in tutte le direzioni fra ponti, balconi e torri che circondano una struttura centrale oppure soluzioni più aperte per le modalità che prevedono diversi punti di interesse. La presenza di cannoni o enormi balestre con cui bersagliare chi lotta al centro della mappa rappresenta un extra simpatico e divertente.

Warhaven, un punto della mappa da conquistare e controllare

La demo di Warhaven fornisce anche un'idea abbastanza chiara della struttura free-to-play che troveremo nella versione completa del gioco, un impianto piuttosto tradizionale ma con qualche simpatica variazione sul tema. Macinando partite si guadagnano punti esperienza per salire di livello e avanzare nel World Pass, che sblocca tutta una serie di oggetti cosmetici per il nostro personaggio.

Le monete d'oro, indispensabili per acquistare ad esempio armature differenti e personalizzazioni, si ottengono invece completando un lungo elenco di obiettivi e sfide, oppure probabilmente mettendo mano al portafogli. Immaginiamo invece non si potranno acquistare gli XP, visto che tramite il level up si ottengono dei potenziamenti (pur molto graduali) e ciò innescherebbe una dinamica pay-to-win.