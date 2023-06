Indiana Jones ora è un'esclusiva Xbox e arriverà su Game Pass, in origine era multipiattaforma

Pete Hines, il VP of global marketing di Bethesda, ha svelato che il gioco di Indiana Jones di MachineGames sarà un'esclusiva Xbox Series X|S e PC, nonché incluso all'interno del catalogo di Game Pass al giorno del lancio. In precedenza, come confermato dalla stesso Hines, il gioco era previsto per più piattaforme, inclusa probabilmente anche PS5.

Questa informazione è arrivata pochi minuti dall'aula di tribunale dove si sta discuentendo la causa legale tra Microsoft e la FTC degli Stati Uniti riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard.

Come segnalato dal giornalista Stephen Totilo di Axios, alle domande degli avvocati dell'FTC, Hines ha confermato che in origine Disney aveva concluso un accordo con Bethesda per un gioco di Indiana Jones per molteplici console.

Successivamente i termini dell'accordo sono stati modificati dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft nel 2021 e ora il gioco è un'esclusiva console Xbox Series X|S. A tal proposito, Hines ha confermato anche che Indiana Jones sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di PC e Xbox Games Pass, come del resto tutte le altre produzioni degli studi proprietari di Microsoft.

Il gioco è stato originariamente annunciato nel 2021, pochi mesi prima che Microsoft finalizzasse l'acquisizione di ZeniMax Media, la società madre di Bethesda. È in sviluppo presso MachineGames, lo stesso studio autore del franchise di Wolfenstein. Tutto ciò che abbiamo visto finora è un teaser trailer e al momento i dettagli sul titolo scarseggiano.