Indiana Jones: nuovo gioco annunciato da Bethesda e LucasFilm Games, teaser trailer

Bethesda ha annunciato Indiana Jones, un nuovo gioco da parte di MachineGames, autori di Wolfenstein, attraverso un teaser pubblicato su Twitter, ancora misterioso ma che basta a far sobbalzare i cuori di tutti quanti.

Il breve video è infatti ancora vago ma contiene degli elementi veramente inconfondibili: si tratta di una panoramica sulla scrivania di uno studioso, probabilmente un archeologo. La macchina da scrivere che compare ha sopra l'etichetta "MachineGames", che ci dice chiaramente il nome del team al lavoro sul nuovo progetto, ovvero gli autori di Wolfenstein: The New Order e Wolfenstein 2: The New Colossus, ma gli elementi più caratteristici arrivano dopo.

La panoramica prosegue e inquadra due oggetti veramente inconfondibili: un cappello a falda larga e una frusta, rendendo praticamente chiaro di cosa si tratti. Sembra proprio essere un nuovo gioco su Indiana Jones e non vediamo l'ora di saperne di più.

A breve distanza dal teaser è arrivata anche la conferma da parte di Bethesda: si tratta in effetti di un nuovo gioco su Indiana Jones, che verrà prodotto direttamente da Todd Howard in collaborazione con la rinnovata etichetta LucasFilm Games che si occuperà delle produzioni videoludiche incentrate sulle IP di Lucas come Star Wars e altri.

Considerando la nuova situazione di Bethesda come team first party di Microsoft, almeno quando l'acquisizione di ZeniMax sarà infine completata, è possibile che questo nuovo Indiana Jones sia esclusiva Xbox, ovvero in arrivo su Xbox Series X|S e PC.

Nel frattempo, MachineGames è intervenuta anche con un suo tweet ufficiale in cui conferma tutta la questione e aggiunge anche un paio di dettagli interessanti: "Stiamo sviluppando un nuovo videogioco di Indiana Jones! Come grandi fan della serie, è un onore incredibile per noi creare un gioco di Indiana Jones tutto nuovo con una storia completamente originale". Dunque non si tratta di un adattamento di un film ma di una storia completamente nuova e originale.