Star Wars: i nuovi giochi avranno etichetta LucasFilm Games, con logo classico

Star Wars, per quanto riguarda i videogiochi, si appresta a un nuovo cambiamento in termini di branding e comunicazione, visto che i nuovi titoli in ambito videoludico verranno pubblicati sotto etichetta LucasFilm Games, pur rimanendo ancora in mano ad Electronic Arts, per il momento.

Non sappiamo ancora precisamente cosa comporti questo cambiamento al di là del branding e dell'immagine, ma tutti i prossimi giochi basati su Star Wars saranno identificati dal logo classico di LucasFilm Games, tornando dunque indietro all'epoca degli anni 80 e 90, prima ancora del passaggio al logo LucasArts.

Per l'occasione, LucasFilm Games ha anche pubblicato un trailer che mostra il logo in azione su svariati titoli di Star Wars appartenenti al periodo più recente, come Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars: Battlefront 2, Star Wars Squadrons, Star Wars: The Old Republic e i titoli LEGO, comprese tutte le collaborazioni come i pacchetti di Minecraft, Fortnite e altro.

Il fatto che fosse pronto un rilancio per LucasFilm Games era già emerso nei mesi scorsi, ma non è ancora chiaro se questo, al di là del logo e di una sorta di "certificato di autenticità" da parte di LucasFilm, abbia dei riflessi effettivi sullo sviluppo dei giochi, al momento ancora in mano ad Electronic Arts.

In ogni caso, i giochi recenti e anche i vari titoli in arrivo su Star Wars avranno ora l'etichetta classica e iconica di LucasFilm Games, riprendendo peraltro la grafica old school del logo. Tutto questo, peraltro, non fa che confermare l'idea di un ulteriore rilancio di Star Wars in ambito videoludico, che dovrebbe avvenire attraverso la pubblicazione di molteplici titoli in futuro.