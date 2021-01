Red Dead Online: update del 12 gennaio, ecco sconti e bonus

Oggi, 12 gennaio 2021, Rockstar Games ha introdotto il nuovo update di Red Dead Redemption 2 che permette di ottenere molteplici bonus e sconti vantaggiosi. Prima di tutto, sarà possibile ottenere Punti Esperienza del Ruolo doppi su tutte le taglie leggendarie. Inoltre, gli RDO$ saranno doppi sempre con le Taglie leggendarie. Il bonus è attivo per tutti i possessori della Licenza da Cacciatore di taglie II.

Nello specifico, parliamo delle taglie dedicate al carismatico Gene "Beau" Finley, alla spietata assassina Carmela "La Muñeca" Montez e al capo della setta Virgil "Il Pastore" Edwards. Inoltre, ci sono 50% di RDO$ extra sulle 10 Taglie leggendarie originali di Red Dead Online.

I bonus sono disponibili anche per chi gioca a Red Dead Online durante questa settimana. Aspettatevi una ricompensa per 1.000 PE per Cacciatore di taglie e 100 munizioni Express per armi a ripetizione.

A tutto questo si sommano una serie di sconti per Cacciatori di taglie fino al 18 gennaio; ecco la lista completa:



5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie

5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie II

50% di sconto su abiti ed emote per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle varianti per armi per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle verniciature per il Carro da Cacciatore di taglie

30% di sconto sugli accessori per Cacciatori di taglie

30% di sconto su selle, cinturoni e fondine mancine per Cacciatori di taglie

30% di sconto su Revolver Schofield, Fucile Bolt-action e armi a ripetizione

5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie

5 Lingotti d'Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie II

50% di sconto su abiti ed emote per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle varianti per armi per Cacciatori di taglie

30% di sconto sulle verniciature per il Carro da Cacciatore di taglie

30% di sconto sugli accessori per Cacciatori di taglie

30% di sconto su selle, cinturoni e fondine mancine per Cacciatori di taglie

30% di sconto su Revolver Schofield, Fucile Bolt-action e armi a ripetizione

In più, chi collega il proprio account Social Clun di Rockstar a Prime Gaming entro il 18 gennaio riceverà un miglioramento Carta abilità gratuito e uno sconto del 50% su una nota per arma dal ricettatore di Red Dead Online.

Infine, vi segnaliamo che GTA 5 su PS5 e Xbox Series X potrebbe avere la grafica di Red Dead Redemption 2.