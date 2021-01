Lenovo Legion al CES 2021: i nuovi portatili da gioco

Il CES 2021 di Lenovo è in buona parte incentrato sul rinnovo della linea di portatili da gioco Legion che si rinnovano nel segno dei nuovi processori AMD e delle nuove GPU NVIDIA mobile. Le specifiche dei laptop che ci sono arrivate non fanno menzione di modelli particolari, ma è chiaro che parliamo dei Ryzen 5000 mobile e delle GeForce 3000 Q-Max, per una combinazione che promette un avanzamento netto delle capacità gaming dei laptop da gioco.

Lenovo Legion: migliorie hardware e software

L'estetica dei nuovi Lenovo Legion resta fedele a quella che ormai conosciamo bene, a metà tra ambito professionale e gaming, con un look monolitico e uno spesso tacco posteriore a caratterizzare un laptop che guarda a uno specifico tipo di pubblico. Ma anche chi preferisce altri stili può comunque godere dei vantaggi di questa impostazione che si traducono nella connettività posteriore, nelle cerniere dello schermo più robuste e in un look a dir poco distintivo che risulta meno massiccio grazie alla maggiore sottigliezza e al più deciso utilizzo di linee inclinate. Merito dell'evoluzione dell'hardware interno che si affida, come nel caso di altre linee di laptop presentate in questi giorni, alla combinazione tra le nuove GeForce RTX mobile, forti del DLSS e di un supporto in crescita, e i nuovi processori Ryzen 5000 mobile, cuore di hardware sempre più potenti che possono permettersi anche display con refresh più elevato che quest'anno includono un pannello 144p da 165 Hz.

Ad equipaggiarlo sono i nuovi Legion 7 e Legion 5 Pro, entrambi con display da 16 pollici, che fanno parte della nuova lineup Lenovo assieme al Legion Slim 7 da 15 pollici e al Lenovo Legion 5 standard. Tutti caratterizzati da miglioramenti al raffreddamento che da una parte dipendono senza dubbio dai nuovi chip AMD e NVIDIA, scelti ovviamente anche in funzione delle temperature, ma dall'altra derivano dall'evoluzione del sistema Legion Coldfront 3.0 che tra ottimizzazioni e nuove ventole promette un flusso d'aria maggiorato del 18% rispetto alla generazione precedente. Dovrebbe quindi garantire la stessa dissipazione anche riducendo i giri, aumentando di contro i margini per ridurre anche il rumore in caso di necessità. Il tutto gestito reattivamente dal sistema, a meno di non preferire la taratura ottimale, grazie a sensori posizionati non solo su processore e GPU, ma anche sulle prese d'aria, sul drive SSD e sulla zona del poggiapolsi, in modo da evitare surriscaldamenti in ogni zona del laptop. Un qualcosa perseguito anche aggiungendo prese d'aria nella pancia del laptop, addirittura sotto la tastiera proprio per consentire al calore dissipato, che dovrebbe essere decisamente maggiore grazie all'incremento dell'82% della superficie delle alette in rame del dissipatore passivo, di fluire persino dalla zona del laptop più vicina al giocatore.

Gli aggiornamenti ai laptop Legion includono inoltre altoparlanti migliorati per supportare il surround 7.1 gestito dal software Nahimic Audio di SteelSeries che include modalità notturna, la condivisione dell'audio a due cuffie distinte e la tecnologia Sound Tracker, che mostra a schermo la direzione dei suoni prodotti in gioco dagli avversari. Il software Lenovo Vantage include inoltre novità come diagnostica in tempo reale, protezione dal malware, gestione della rete e ottimizzazione del sistema.