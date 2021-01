Nvidia GeForce RTX 3060 presentata ufficialmente al CES 2021

Nvidia GeForce RTX 3060 è stata presentata oggi in via ufficiale al CES 2021 dalla compagnia produttrice, la nuova GPU che dovrebbe presentarsi come entry level tra le schede grafiche di nuova generazione con architettura Nvidia Ampere.

La nuova GeForce RTX 3060 promette straordinarie performance in ray-tracing, con il supporto di Nvidia DLSS e altre tecnologie, il tutto a partire dal prezzo di $329, anche se ovviamente si dovrà poi fare i conti con il prezzo effettivo delle schede e la loro disponibilità sul mercato.

Le schede grafiche della serie '60 di Nvidia sono state tradizionalmente le più popolari anche tra gli utenti di Steam, visto il compromesso tra potenza a prezzo accessibile, come dimostrato dal fatto che la GTX 1060 si trovi ancora in cima alle classifiche come utilizzo, sin dalla sua introduzione nel 2016. La RTX 3060 dovrebbe essere destinata a prendere il posto di questa, posizionandosi come entry level rispetto alle sorelle maggiori come RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090.

"C'è una grande attenzione verso il ray tracing, una tecnologia che ha rapidamente ridefinito gli standard di gioco", ha affermato Matt Wuebbling, Vice President, global GeForce marketing presso Nvidia. "L'architettura Nvidia Ampere è stata la nostra più venduta in assoluto e l'RTX 3060 offre a milioni di giocatori in tutto il mondo il meglio dell'ultima serie di schede Nvidia."

GeForce RTX 3060 offre il doppio delle performance in rasterizzazione e 10 volte le prestazioni in ray-tracing rispetto alla GTX 1060, con performance che dovrebbero garantire i 60 fps anche su titoli recenti e con ray tracing attivo come Cyberpunk 2077 e Fortnite.

Vediamo dunque le specifiche tecniche dell'RTX 3060: