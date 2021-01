GeForce RTX Serie 30: oltre 70 nuovi modelli di laptop montano le nuove GPU NVIDIA

La pluripremiata architettura Ampere di NVIDIA - Nuovi modi di giocare

Le nuove GPU per laptop sono dotate di multiprocessori in streaming con architettura NVIDIA Ampere, che offrono un throughput di 2x FP32, garantendo prestazioni nettamente superiori e prestazioni per watt ottimizzate. Questi includono nuovi RT Core dedicati che offrono il doppio del throughput della generazione precedente e nuovi Tensor Core di terza generazione, che offrono fino al doppio del throughput dei loro predecessori, per alimentare il DLSS di NVIDIA, che accelera le prestazioni.

I nuovi laptop includono anche nuovi strumenti per giocatori e creator, tra cui NVIDIA Broadcast, che sfrutta l'IA per trasformare qualsiasi stanza in uno studio di home broadcast; NVIDIA Reflex, che rende i giochi competitivi molto più veloci; GeForce Experience, per catturare e condividere video, screenshot e livestream con gli amici; e NVIDIA Studio, per l'accelerazione e l'ottimizzazione delle app dedicate ai creator più esigenti.